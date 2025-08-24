"Соберем портфель в школу". Благотворительная акция точно знает адреса для добрых дел

"Соберем портфель в школу" - традиционная благотворительная акция продолжается в Беларуси. Ее адресаты - воспитанники социально-педагогических центров, домов семейного типа, дети из малообеспеченных семей.



К доброй инициативе присоединились Брестская городская организация Белорусского союза женщин и областная нотариальная палата. Для детей устроили настоящий праздник с аниматорами, живыми статуями, сладким столом. И, конечно, ребятам были вручены подарки, такие нужные в учебном году.

Алла Старикевич, председатель Брестской городской организации Белорусского союза женщин

Алла Старикевич, председатель Брестской городской организации Белорусского союза женщин:

"Мы покупаем им рюкзаки, которые наполняем всеми канцелярскими товарами, и, конечно, это будет большой поддержкой для семьи. Приятно, что сегодня пришли родители со своими первоклассниками".