Соблюдают ли самокатчики и велосипедисты обновленные ПДД, рассказали в ГАИ
Уже неделю в Беларуси действуют новые Правила дорожного движения. Напомним, основные изменения для владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес и всего того, что юридически называется "средствами персональной мобильности". Введены новации и для автомобилистов.
С 1 сентября для водителей разрешили тонировать задние и боковые стекла, причем никаких норм по светопропусканию не установили. На передние стекла запрет по-прежнему действует. Но это не единственное изменение, вызвавшее общественный резонанс. Новые правила коснулись и самокатчиков, и велосипедистов. Теперь им почти всегда нужно спешиваться при пересечении проезжей части.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Уже с первых дней мы видим, что белорусы стали гораздо внимательнее относиться к соблюдению новых правил дорожного движения, вступивших в силу с 1 сентября. Вы правильно отметили, что теперь пользователи средств персональной мобильности и велосипедисты обязаны спешиваться на пешеходных переходах как регулируемых, так и нерегулируемых. Мы наблюдаем, что постепенно все участники движения начинают понимать необходимость этих изменений и стараются их выполнять. И водители тоже начинают это понимать".
Руководитель минской ГАИ напомнил, что теперь к средствам персональной мобильности относятся транспортные средства с электродвигателем, предназначенные для передвижения одного человека и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 25 км/ч. Изменения коснулись и правил их использования.
"Обращаю внимание, что по тротуару на таких средствах теперь разрешено двигаться со скоростью не выше 10 км/ч. Со скоростью до 25 км/ч можно ездить только по велодорожкам или по краю проезжей части, если это разрешено", - напомнил Сергей Бабич.
И, конечно, важно помнить, что правила дорожного движения созданы для нашей безопасности. Поэтому тем, кто еще не знаком с ПДД, очень рекомендуем ознакомиться.