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Сочельник Рождества - западные христиане готовятся к празднику
Западно-христианская церковь готовится встретить главный праздник своего календаря. У католиков и протестантов Сочельник Рождества.
Заканчивается пост, и 24 декабря вечером верующие соберутся на семейный ужин. По традиции под скатертью должна быть солома, на которую кладут фигурку Христа, на праздничном столе - 12 блюд, и главное - облатки (специально приготовленные тонкие белые хлебцы, которые делят друг с другом в знак примирения).
Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии:
"У гэты дзень мы стараемся звярнуць ўвагу на наша сэрца, на нашу душу. Гэта дзень, калі мы імкнёмся прымірыцца адзін з адным, каб у семьях панавала згода. Мы хочам сення дзяліцца увечары аплаткай як знак нашага прымірэння, еднасці і перш за ўсе гэта знак супакою. Гэта свята сямейнае. Мы хочам ачысціць свае сэрцы, каб вечарам прыйсці ў святыню альбо злучыцца онлайн з набажэнствам і пачуць гэты радасны вокліч аб Нараджэнні Езуса Хрыста. Усім жадаю прыемнага свята".
Белорусские костелы - в последних приготовлениях к встрече Рождества Христова. Храмы украшены елями и гирляндами. Акцент праздника - импровизированная пещера с евангельскими героями и ясли, ожидающие младенца-Христа.
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