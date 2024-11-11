Сочельник Рождества - западные христиане готовятся к празднику

Западно-христианская церковь готовится встретить главный праздник своего календаря. У католиков и протестантов Сочельник Рождества.

Заканчивается пост, и 24 декабря вечером верующие соберутся на семейный ужин. По традиции под скатертью должна быть солома, на которую кладут фигурку Христа, на праздничном столе - 12 блюд, и главное - облатки (специально приготовленные тонкие белые хлебцы, которые делят друг с другом в знак примирения).

Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии:

"У гэты дзень мы стараемся звярнуць ўвагу на наша сэрца, на нашу душу. Гэта дзень, калі мы імкнёмся прымірыцца адзін з адным, каб у семьях панавала згода. Мы хочам сення дзяліцца увечары аплаткай як знак нашага прымірэння, еднасці і перш за ўсе гэта знак супакою. Гэта свята сямейнае. Мы хочам ачысціць свае сэрцы, каб вечарам прыйсці ў святыню альбо злучыцца онлайн з набажэнствам і пачуць гэты радасны вокліч аб Нараджэнні Езуса Хрыста. Усім жадаю прыемнага свята".