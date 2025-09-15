Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияАрмияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеТранспортТуризмЭкология

Трупы расстрелянных изрезали и избили штыками: что известно о геноциде в Доброславке

Расстрел нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны
Фото: ТАСС

Деревня Доброславка в годы Великой Отечественной войны располагалась на территории Логишинского района Пинской области. Сейчас эта деревня находится на территории Пинского района, а в годы войны была частично уничтожена.

В Доброславке при отступлении немецко-фашистские захватчики применили тактику выжженной земли. По словам свидетелей, в некоторые деревни приезжали механизированные бригады, чтобы из орудий поджигать дома. Как добавил зампрокурора Пинской межрайонной прокуратуры Алексей Борчук, когда начали разбираться с этими фактами, появилась информация о людях, погибших в ходе карательной операции по уничтожению деревень.

зампрокурора Пинской межрайонной прокуратуры Алексей Борчук
Алексей Борчук

Житель Доброславки Пинского района Степан Стрельчук рассказал, что тогда сожгли не всю деревню, огнем не были уничтожены дома врача и священника, а также хутора. Как предположил местный житель, возможно, немцы побаивались там партизан.

На данный момент Пинская межрайонная прокуратура расследует эпизод, а именно расстрел восьми мирных жителей. "Исходя из архивных списков, данные совпадают с теми, которые дают люди в своих показаниях. Есть и два архивных допроса, датированные 1945 годом, где люди рассказывали, что именно в начале войны группа карателей прибыла в деревню, и 6 августа 1941-го был произведен расстрел", - привел факты Алексей Борчук.

Расстрелянная женщина в годы Великой Отечественной войны
Труп расстрелянной женщины

По имеющейся информации прокуратуры, в самом начале войны войска вермахта захватывали территории и шли дальше. Такая же ситуация произошла и с Доброславкой. Местные жители, которых удалось допросить, заявили, что немецкие солдаты проходили и особо никого не трогали, но за ними шли айнзацгруппы - каратели, которые находили активистов (коммунистов, евреев) и расстреливали их.

В деревне Доброславка, как и в большинстве других, был назначен представитель немецкой администрации - солтус, который указал на знакомых активистов. "Соответственно, все эти люди были схвачены, схватили также и одну еврейскую семью, в которой было три человека. Все они были конвоированы за деревню, где расстреляны", - отметил представитель прокуратуры.

геноцид в деревне доброславка
Деревенские жители

Пинской межрайонной прокуратуре стало известно, что женщина - супруга главы еврейской семьи - тяжело передвигалась, но ее не оставили и не бросили, а несли под руки и вместе со всеми вынесли за территорию деревни и расстреляли.

Одна женщина на допросе пояснила такой нюанс: людей вывели за деревню, расстреляли, а трупы изрезали, избили штыками и оставили на месте расстрела.
Алексей Борчук

"Если верить протоколу опроса 1945 года, то это имело место быть на этой территории. После расстрела родственники тела забрали и захоронили. В ходе проведенных работ в Доброславке внук одного из расстрелянных человек показал могилу. Мы это зафиксировали путем составления протокола осмотра места происшествия и места захоронения. Установили и анкетные данные - когда родился и когда расстрелян. На могиле указан 1941 год", - завершил Алексей Борчук.

Какие новые преступления нацистов в годы ВОВ стали известны белорусским прокурорам. О судьбах людей и зверствах айнзацгрупп, действовавших на территории Беларуси, смотрите в новой серии проекта "Война и мир".

Война и миргеноцид белорусского народаБрестская область