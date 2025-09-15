3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Трупы расстрелянных изрезали и избили штыками: что известно о геноциде в Доброславке
Деревня Доброславка в годы Великой Отечественной войны располагалась на территории Логишинского района Пинской области. Сейчас эта деревня находится на территории Пинского района, а в годы войны была частично уничтожена.
В Доброславке при отступлении немецко-фашистские захватчики применили тактику выжженной земли. По словам свидетелей, в некоторые деревни приезжали механизированные бригады, чтобы из орудий поджигать дома. Как добавил зампрокурора Пинской межрайонной прокуратуры Алексей Борчук, когда начали разбираться с этими фактами, появилась информация о людях, погибших в ходе карательной операции по уничтожению деревень.
Житель Доброславки Пинского района Степан Стрельчук рассказал, что тогда сожгли не всю деревню, огнем не были уничтожены дома врача и священника, а также хутора. Как предположил местный житель, возможно, немцы побаивались там партизан.
На данный момент Пинская межрайонная прокуратура расследует эпизод, а именно расстрел восьми мирных жителей. "Исходя из архивных списков, данные совпадают с теми, которые дают люди в своих показаниях. Есть и два архивных допроса, датированные 1945 годом, где люди рассказывали, что именно в начале войны группа карателей прибыла в деревню, и 6 августа 1941-го был произведен расстрел", - привел факты Алексей Борчук.
По имеющейся информации прокуратуры, в самом начале войны войска вермахта захватывали территории и шли дальше. Такая же ситуация произошла и с Доброславкой. Местные жители, которых удалось допросить, заявили, что немецкие солдаты проходили и особо никого не трогали, но за ними шли айнзацгруппы - каратели, которые находили активистов (коммунистов, евреев) и расстреливали их.
В деревне Доброславка, как и в большинстве других, был назначен представитель немецкой администрации - солтус, который указал на знакомых активистов. "Соответственно, все эти люди были схвачены, схватили также и одну еврейскую семью, в которой было три человека. Все они были конвоированы за деревню, где расстреляны", - отметил представитель прокуратуры.
Пинской межрайонной прокуратуре стало известно, что женщина - супруга главы еврейской семьи - тяжело передвигалась, но ее не оставили и не бросили, а несли под руки и вместе со всеми вынесли за территорию деревни и расстреляли.
Одна женщина на допросе пояснила такой нюанс: людей вывели за деревню, расстреляли, а трупы изрезали, избили штыками и оставили на месте расстрела.
"Если верить протоколу опроса 1945 года, то это имело место быть на этой территории. После расстрела родственники тела забрали и захоронили. В ходе проведенных работ в Доброславке внук одного из расстрелянных человек показал могилу. Мы это зафиксировали путем составления протокола осмотра места происшествия и места захоронения. Установили и анкетные данные - когда родился и когда расстрелян. На могиле указан 1941 год", - завершил Алексей Борчук.
Какие новые преступления нацистов в годы ВОВ стали известны белорусским прокурорам. О судьбах людей и зверствах айнзацгрупп, действовавших на территории Беларуси, смотрите в новой серии проекта "Война и мир".