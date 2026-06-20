Сохранить правду о Великой Победе - в Бресте стартовал второй форум Союзного государства

Священная земля легендарной цитадели радушно приняла участников II международного патриотического форума. Неслучайно он проводится именно здесь, в Брестской крепости, потому что именно она первая приняла удары гитлеровских войск. Как сохранить правду о подвиге наших предков, какова в этом важном деле роль молодых парламентариев Союзного государства? Эти и другие вопросы накануне задавали Даниле Полянскому.

"Таких мероприятий не может быть много. И глава нашего государства это подчеркивал. И сегодняшний форум - свидетельство тому, что каждый год мы должны вспоминать, чтить нашу историю, потому что, как я представляю как молодой человек, если мы ее забудем, то может произойти то, что происходит на границе с нашими соседями. У нас из медиапроектов запускается такой проект, в прошлом году пробовали реализовывать. Ребята на памятных местах и захоронениях проводили трудовые акции в России и в Беларуси и передавали привет из этих мест. Такая была запущена эстафета. Это показывает различные места нашей общей истории".