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Сохранить правду о Великой Победе - в Бресте стартовал второй форум Союзного государства
Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" проходит в Бресте. 20 июня дали старт большой программе официальных мероприятий. В Музее обороны Брестской крепости прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России и состоялась презентация книги из библиотеки Союзного государства "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!".
Священная земля легендарной цитадели радушно приняла участников II международного патриотического форума. Неслучайно он проводится именно здесь, в Брестской крепости, потому что именно она первая приняла удары гитлеровских войск. Как сохранить правду о подвиге наших предков, какова в этом важном деле роль молодых парламентариев Союзного государства? Эти и другие вопросы накануне задавали Даниле Полянскому.
Данила Полянский, председатель комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании по патриотическому воспитанию и культурному наследию:
"Таких мероприятий не может быть много. И глава нашего государства это подчеркивал. И сегодняшний форум - свидетельство тому, что каждый год мы должны вспоминать, чтить нашу историю, потому что, как я представляю как молодой человек, если мы ее забудем, то может произойти то, что происходит на границе с нашими соседями. У нас из медиапроектов запускается такой проект, в прошлом году пробовали реализовывать. Ребята на памятных местах и захоронениях проводили трудовые акции в России и в Беларуси и передавали привет из этих мест. Такая была запущена эстафета. Это показывает различные места нашей общей истории".
Всенародная память здесь, в Брестской крепости, объединила представителей двух десятков стран. Это люди из Содружества Независимых Государств Европы, Латинской Америки и Азии. К нам приехали представители молодежи, парламентарии, общественные деятели, историки и ветераны. Форум будет длиться 3 дня.