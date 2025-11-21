Непостоянство литовских шлагбаумов на границе, а также суверенитет прибалтийской страны обсудили в студии "Первого информационного" с блогером, политическим аналитиком Соломоном Бернштейном.

"Поведение Литвы с закрытием и открытием границы оцениваю как метание справа налево и отсутствие единого мейнстримного движения в логике поведения ближайших западных партнеров", - отметил блогер.

По его словам, говорить о том, что Литва является суверенным государством, с которым можно вести суверенный диалог, как с активным и реальным субъектом международных отношений, не совсем правильно. Политический аналитик отметил, что Литва - клиент Брюсселя и Лондона, в меньшей степени Вашингтона, которого также нельзя скидывать со счетов, поскольку Вашингтон предоставляет военное финансирование всего Прибалтийского блока.

"Мы прекрасно знаем, что при власти Демократической партии в Соединенных Штатах Америки была финансовая инициатива для укрепления граничащих с Российской Федерацией территорий. Туда вкладывалось огромное количество денег", - подчеркнул Соломон Бернштейн.