Сорок отважных белорусских школьников участвуют в финале республиканского турнира "Вызов"

Сорок школьников из разных уголков Беларуси на полигоне учебного центра Военной академии в Борисовском районе играют в финале второго сезона турнира "Вызов".

Юных патриотов уже не удивишь имитацией ручной противотанковой гранаты, обкаткой танками или примеркой костюма РХБЗ. Готовы, казалось бы ко всему. Они смело бросают вызов своим возможностям и справляются с любыми испытаниями.

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Школьники из Барановичей, Гомеля, Слонима и Смолевичей на боевой передовой. Они здесь, чтобы побороться за призовое место в финале проекта. Опыт дает о себе знать, ведь большинство ребят - ученики военно-патриотических классов.

Турниру "Вызов" уже два года. За это время в соревнованиях на силу и выносливость приняли участие почти три сотни ребят. Инициаторы военных сборов - общественное объединение "Патриоты Беларуси". Проект поддержала Военная академия.

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