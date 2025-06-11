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Состоялся закрытый показ комедии "На деревню дедушке"
В кинотеатре "Москва" состоялся закрытый показ комедии "На деревню дедушке". Комедия выйдет в союзный прокат уже 12 июня.
Это стоит увидеть как минимум по двум причинам. Эти экстерьеры поистине белорусские. Речь идет о деревне Забродье, которая находится в Вилейском районе. Что самое главное, эта семейная комедия снята белорусской командой - речь об авторе идеи, авторе сценария, режиссерах, продюсерах. Это все сделала белорусская команда за 25 съемочных дней, что служит прекрасным примером для Национальной киностудии "Беларусьфильм".
Максим Максимов, продюсер комедии "На деревню дедушке":
"Снято все белорусской группой, белорусским режиссером. Конечно, у нас есть партнеры, те же артисты - это наши партнеры, потому что без больших артистов кино не сделаешь, к сожалению. Это медиабизнес, шоу-бизнес".
Андрей Липов, продюсер комедии "На деревню дедушке":
"Во всех наших фильмах мы пишем титром: "Снято в Беларуси с любовью". Я думаю, что все-таки Президент претензию предъявлял не в общем кинематографу, а киностудии, потому что там есть вопросы. Сам Президент сказал, что в России частники снимают и работают. Поэтому готовы делиться опытом, советоваться".
Что важно, у частной кинокомпании "Киноцех" отснято 7 кинолент. За 2024 год они сотворили 10 проектов. Это семейное народное кино, лица в нем тоже народные. В этой "На деревню дедушке" сыграет поистине народная легенда - народный артист России Юрий Стоянов. На самой премьере в Минске он только в картонном виде. Но он сделал много для этой ленты. Например, сходу придумал главный саундтрек для этого фильма.
Юрий Стоянов, народный артист России:
"Мы снимали этот фильм в вашей замечательной, уютной, гостеприимной республике. Надеюсь, это будет чувствоваться и в кадре. И вы узнаете себя и свою страну".
Фильм о борьбе поколений. Подросток сам нехотя попадет в деревню. Как они будут примиряться с дедушкой, с Юрием Стояновым, вы сможете лично оценить. Сами режиссеры и продюсеры просят не сравнивать эту ленту с уже вышедшим российским аналогом "Батя 2: Дед", потому что здесь можно почувствовать еще и белорусскую душу.
12 июня во всех кинотеатрах не только Беларуси, но и России можно будет увидеть, на что способны и во что горазды белорусы.