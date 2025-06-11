В кинотеатре "Москва" состоялся закрытый показ комедии "На деревню дедушке". Комедия выйдет в союзный прокат уже 12 июня.

Это стоит увидеть как минимум по двум причинам. Эти экстерьеры поистине белорусские. Речь идет о деревне Забродье, которая находится в Вилейском районе. Что самое главное, эта семейная комедия снята белорусской командой - речь об авторе идеи, авторе сценария, режиссерах, продюсерах. Это все сделала белорусская команда за 25 съемочных дней, что служит прекрасным примером для Национальной киностудии "Беларусьфильм".

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Максим Максимов, продюсер комедии "На деревню дедушке":

"Снято все белорусской группой, белорусским режиссером. Конечно, у нас есть партнеры, те же артисты - это наши партнеры, потому что без больших артистов кино не сделаешь, к сожалению. Это медиабизнес, шоу-бизнес".

Андрей Липов, продюсер комедии "На деревню дедушке":

"Во всех наших фильмах мы пишем титром: "Снято в Беларуси с любовью". Я думаю, что все-таки Президент претензию предъявлял не в общем кинематографу, а киностудии, потому что там есть вопросы. Сам Президент сказал, что в России частники снимают и работают. Поэтому готовы делиться опытом, советоваться".

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Что важно, у частной кинокомпании "Киноцех" отснято 7 кинолент. За 2024 год они сотворили 10 проектов. Это семейное народное кино, лица в нем тоже народные. В этой "На деревню дедушке" сыграет поистине народная легенда - народный артист России Юрий Стоянов. На самой премьере в Минске он только в картонном виде. Но он сделал много для этой ленты. Например, сходу придумал главный саундтрек для этого фильма.

Юрий Стоянов, народный артист России:

"Мы снимали этот фильм в вашей замечательной, уютной, гостеприимной республике. Надеюсь, это будет чувствоваться и в кадре. И вы узнаете себя и свою страну".

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Фильм о борьбе поколений. Подросток сам нехотя попадет в деревню. Как они будут примиряться с дедушкой, с Юрием Стояновым, вы сможете лично оценить. Сами режиссеры и продюсеры просят не сравнивать эту ленту с уже вышедшим российским аналогом "Батя 2: Дед", потому что здесь можно почувствовать еще и белорусскую душу.