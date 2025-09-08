3.70 BYN
Сотрудники ГАИ применяют различные методы контроля и своевременно выявляют правонарушителей ПДД
Пересечение улиц Московской и Льва Толстого в Минске. Съемочная группа "Первого информационного" выехала в очередной рейд вместе с инспектором ГАИ и заметила, что не все белорусы ознакомились с новыми правилами. Участники дорожного движения должны твердо знать: на светофоре останавливаться обязательно.
Первое и, пожалуй, самое важное правило для велосипедистов и владельцев средств персональной мобильности: пересекать дорогу можно только по зеленой разметке. Если есть велосветофор, ориентируйтесь на него. А там, где его нет, обязательно нужно спешиваться. Если не сбросил скорость, резко затормозил и выехал на проезжую часть, водитель может просто не успеть среагировать, как бы ни старался.
За последние два года в стране произошло около тысячи ДТП с участием велосипедистов и пользователей электросамокатов.
Обновление ПДД продиктовано временем. В населенных пунктах установлено ограничение скорости не более 10 км/ч, а на велосипедных дорожках не более 25 км/ч. В пешеходных зонах движение на электросамокатах вообще запрещено. Новые правила касаются и школьников: детям до 14 лет разрешено ездить самостоятельно только в жилых зонах. Если они хотят выехать на тротуар или велосипедную дорожку, это возможно только в сопровождении взрослых.
Также запрещено ездить по тротуарам на средствах персональной мобильности, если их масса превышает 35 кг. Если устройство способно разгоняться быстрее 25 км/ч, оно приравнивается к мотоциклам или мопедам - значит для управления нужны права, страховка и техпаспорт.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"В своей работе мы применяем различные методы контроля - как гласный, так и негласный. Активно используем камеры видеонаблюдения из числа Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это позволяет своевременно выявлять правонарушителей и принимать к ним меры в соответствии с действующим законодательством".
В обновленных Правилах дорожного движения разрешена тонировка задних и боковых стекол, при этом никаких норм по светопропусканию не установлено. Однако на передние стекла запрет по-прежнему сохраняется.
По просьбам граждан закрепили возможность движения на мотоблоке с прицепом по территории садоводческих товариществ, которые теперь, кстати, относятся к жилой зоне.