Дворец Независимости 26 февраля посетили с экскурсией сотрудники предприятий и идеологи гомельской Новобелицы, Борисовского и Наровлянского районов. Все они были на страже спокойных выборов Президента.

А еще все они, как единая цепочка, где важен труд каждого, словно переплетаются. Жители Припятского Полесья в ответе за качество пастилы, текстиля, мебели, и они как никогда стали близки с борисовчанами. В Зале торжественных церемоний прошла встреча с производителями пожарных машин, спичек, лекарств, без чего тяжелы будут будни и актива Новобелицкого района Гомеля.

Зал, что оберегает слуцкий пояс, первый вытканный на возрожденном производстве благодаря Президенту Беларуси Александру Лукашенко. В зале все замерло в ожидании, ведь, возможно, там состоится важнейшее событие - инаугурация Александра Лукашенко. И это придает особую значимость атмосфере.

"Я здесь был 10 лет назад во время бала выпускников высших учебных заведений. Теперь же я заместитель председателя по основной деятельности Наровлянского района физкультурно-спортивного клуба. Огромная благодарность Президенту, что спорт в Беларуси развивается", - сказал один из участников экскурсии.

Променад затронул и Зеленый зал. Кстати, неделю назад исполнилось ровно 10 лет со встречи здесь "нормандской четверки". Далее посетили Красный зал и Зал государственных наград.