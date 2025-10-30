3.71 BYN
Социсследование: Более 95 % белорусов отмечают, что живут в безопасной и спокойной стране
Более 95 % белорусов отмечают, что они живут в безопасной и спокойной стране. Об этом рассказал журналистам заместитель директора по научной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Александр Посталовский.
На пятой Международной научно-практической конференции ученые и эксперты из Беларуси, России и Казахстана обсудили актуальные тренды, результаты социсследований и общие аспекты безопасности Союзного государства.
Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:
"Те благоприятные условия, которые создаются и главой белорусского государства, и правительством страны для развития научных исследований, государственной программы научных исследований, это действительно способствует и укреплению научно-технической безопасности нашей страны и позволяет нам реализовывать основные тенденции научно-технического прогресса. Мы, социологи, работаем с массивами эмпирических данных. Эти данные нужно действительно анализировать. По полу, по возрасту, по различным квотам, но не нужно забывать, чтобы искусственный интеллект не заменял интеллект человеческий".
Институту социологии НАН Беларуси - 35 лет
Институту социологии НАН Беларуси - 35 лет. Он занимается фундаментальными и прикладными исследованиями белорусского общества.