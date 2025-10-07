3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Совет молодежи при ЦИК Беларуси начал работу в новом составе
Международный электоральный форум становится традицией, которая раз в год объединяет делегации центральных избирательных органов государств, участников СНГ, экспертов и молодежь.
На полях форума состоялось первое заседание Совета молодежи при ЦИК в новом составе. Прошлый совет отработал два года и предложил немало онлайн- и офлайн-проектов для погружения молодежи в вопрос сохранения электорального суверенитета. Нынешний состав обещает подхватить и распространить лучшие практики на регионы.
Никита Глаз, председатель Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Доносить всю ту праведную часть Избирательного кодекса, избирательной системы Беларуси в трудовые, студенческие коллективы, а также начинать работу со школьниками, для того, чтобы молодежь к 2029-2030 годам впервые приняла участие в важном избирательном процессе Республики Беларусь"
Дмитрий Шкороедов, член Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Было придумано очень много проектов. Наша задача - не бросать и продолжить работу прошлого состава. Более того, распространить их наработки на регионы, чтобы люди были заинтересованы в укреплении белорусской демократии и повышении их правовой и электоральной культур".
Молодежный совет - постоянно действующий совещательный, консультативный орган, который призван способствовать повышению правовой культуры избирателей. Согласно положению, он образовывается на два года.