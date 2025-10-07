Совет молодежи при ЦИК Беларуси начал работу в новом составе

Международный электоральный форум становится традицией, которая раз в год объединяет делегации центральных избирательных органов государств, участников СНГ, экспертов и молодежь.

На полях форума состоялось первое заседание Совета молодежи при ЦИК в новом составе. Прошлый совет отработал два года и предложил немало онлайн- и офлайн-проектов для погружения молодежи в вопрос сохранения электорального суверенитета. Нынешний состав обещает подхватить и распространить лучшие практики на регионы.

Никита Глаз, председатель Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Доносить всю ту праведную часть Избирательного кодекса, избирательной системы Беларуси в трудовые, студенческие коллективы, а также начинать работу со школьниками, для того, чтобы молодежь к 2029-2030 годам впервые приняла участие в важном избирательном процессе Республики Беларусь"

Никита Глаз, председатель Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a51b9b97-956c-4caa-8a09-ebdb23c226c9/conversions/1a943387-a1d0-4803-9017-f38d1403a9d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a51b9b97-956c-4caa-8a09-ebdb23c226c9/conversions/1a943387-a1d0-4803-9017-f38d1403a9d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a51b9b97-956c-4caa-8a09-ebdb23c226c9/conversions/1a943387-a1d0-4803-9017-f38d1403a9d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a51b9b97-956c-4caa-8a09-ebdb23c226c9/conversions/1a943387-a1d0-4803-9017-f38d1403a9d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шкороедов, член Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Было придумано очень много проектов. Наша задача - не бросать и продолжить работу прошлого состава. Более того, распространить их наработки на регионы, чтобы люди были заинтересованы в укреплении белорусской демократии и повышении их правовой и электоральной культур".

Дмитрий Шкороедов, член Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d70be97-b29c-4a02-86e0-40ac1a2462e8/conversions/49ff2c9c-d44d-425d-a13c-0111ed35f881-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d70be97-b29c-4a02-86e0-40ac1a2462e8/conversions/49ff2c9c-d44d-425d-a13c-0111ed35f881-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d70be97-b29c-4a02-86e0-40ac1a2462e8/conversions/49ff2c9c-d44d-425d-a13c-0111ed35f881-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d70be97-b29c-4a02-86e0-40ac1a2462e8/conversions/49ff2c9c-d44d-425d-a13c-0111ed35f881-xl-___webp_1920.webp 1920w