Совместный проект РНПЦ спорта и НОК - как тестирование раскрывает спортивный потенциал детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8cd66d-fa6d-4d4c-93ba-bb58c16bad89/conversions/9ed7e21c-26e9-48f8-92ce-bc1152646108-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8cd66d-fa6d-4d4c-93ba-bb58c16bad89/conversions/9ed7e21c-26e9-48f8-92ce-bc1152646108-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8cd66d-fa6d-4d4c-93ba-bb58c16bad89/conversions/9ed7e21c-26e9-48f8-92ce-bc1152646108-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e8cd66d-fa6d-4d4c-93ba-bb58c16bad89/conversions/9ed7e21c-26e9-48f8-92ce-bc1152646108-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наукоемкость спортивного мира растет с каждым годом. И без тесного сотрудничества с учеными порой добиться результата крайне сложно. Взять, к примеру, все тот же биатлон.

Понимая это, работа Республиканского научно-практического центра спорта вышла на абсолютно новый уровень. И уже с самого детства совместная программа РНПЦ спорта и НОК Беларуси "В поиске звезд: талант в каждом ребенке" поможет родителям и самому малышу определиться, в каком из видов спорта будущие чемпионы станут наиболее успешными.

Презентация проекта массовому зрителю прошла в июне на "Вытоках" в Поставах. Суть - проверить у ребенка его основные функциональные возможности, а также оценить морфологические характеристики детей. Для этого, разумеется, есть специальное оборудование. Тестирование длится порядка 60 минут.

Совместный проект РНПЦ спорта и НОК - как тестирование раскрывает спортивный потенциал детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1d76c71-96f4-4a4a-87ac-cae87f530b6f/conversions/51676ce5-c51f-4f6f-bf4e-2db8d2385d16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1d76c71-96f4-4a4a-87ac-cae87f530b6f/conversions/51676ce5-c51f-4f6f-bf4e-2db8d2385d16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1d76c71-96f4-4a4a-87ac-cae87f530b6f/conversions/51676ce5-c51f-4f6f-bf4e-2db8d2385d16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1d76c71-96f4-4a4a-87ac-cae87f530b6f/conversions/51676ce5-c51f-4f6f-bf4e-2db8d2385d16-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первым этапом являются антропометрические измерения - рост, вес, обхватные размеры, изучение состояния осанки, стоп. Следом проверяют функциональность - это ЭКГ, вариабельность сердечного ритма, спирометрия. Именно эти методики говорят о состоянии кардиореспираторной системы. А она, в свою очередь, исполнитель любой физической нагрузки человека. А вот далее этап психофизиологического тестирования.

"Психофизиологическое тестирование себя включает исследования типа нервной системы, силы, скорости реакции и координационную составляющую. Типы нервной системы бывают подвижные и инертные, бывают еще промежуточные. На основании типов нервной системы определяется темпераменты", - рассказала заведующая лаборатории психологии РНПЦ спорта Екатерина Булынко.

Для диагностирования силы и подвижности нервных процессов с помощью манипуляций специальной ручкой проверяют скорость реакции ребенка. Только после всех этих этапов компьютерная программа оценивает все собранные параметры и дает или не дает одобрение на выполнение нагрузочных тестов.

Спортивный этап включает 15 дисциплин. Это упражнения на растяжку, на точность броска, отжимания, прыжок и даже стрельба из пневматической винтовки. Когда ребенок все эти тесты заканчивает, буквально в течение 10 минут готово заключение.

"Практически сразу, минут через 5-10, программное обеспечение выдает заключение по результатам тестирования. В заключении явно выделяются такие три составные части. Например, в первой указаны конкретно те виды спорта, в которых ребенок с большей или меньшей степенью перспективен, талантлив и может добиться результата. Ни одной группы видов спорта мы не исключаем для того, чтобы у ребенка была возможность выбора. Дальше результаты антропометрических исследований", - поделилась заведующий лабораторией теории и методики спортивной подготовки РНПЦ спорта Елена Хроменкова.

А вот следующим этапом для родителей, которые совместно с ребенком еще не до конца определились видом спорта, в который пойти, профильный РНПЦ предлагает сделать будущему чемпиону спортивный генетический паспорт.

"Генетическая составляющая наших обследований - это must-have уже последние много лет. Но нужно сказать, что эта генетическая составляющая, она не статична, она развивается. И если 5-6 лет назад мы начинали с общего подхода, то сейчас генетика персонализирована максимально. Мы переходим на такие позиции, как индивидуальный подбор фармакологического сопровождения, индивидуальный подбор питания с учетом генетических компонентов, индивидуальный подбор спортивного питания, индивидуальные рекомендации по соревновательной деятельности в том или ином регионе, где учитывается чувствительность к гипоксии, скорость усвоения углеводов или жирных кислот. Эти целевые направления для нас на сегодняшний день являются наиболее важными", - отметила директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная.

Совместный проект РНПЦ спорта и НОК - как тестирование раскрывает спортивный потенциал детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369e721-60f6-4e86-9f2a-446267265226/conversions/e496ac87-b6b0-4ef6-9245-7981ca3d2fa2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369e721-60f6-4e86-9f2a-446267265226/conversions/e496ac87-b6b0-4ef6-9245-7981ca3d2fa2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369e721-60f6-4e86-9f2a-446267265226/conversions/e496ac87-b6b0-4ef6-9245-7981ca3d2fa2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3369e721-60f6-4e86-9f2a-446267265226/conversions/e496ac87-b6b0-4ef6-9245-7981ca3d2fa2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для процедуры забора ДНК ребенок должен прийти в РНПЦ вместе с одним из родителей для получения согласия обработки личных данных. И если после исследования ДНК вашего ребенка специалисты резюмируют, что у него повышена выносливость, то, очевидно, он порекомендует ему заниматься циклическими видами спорта. К ним относятся бег, плавание, гребля и всеми нами любимый биатлон. И, конечно же, здесь мы понимаем, что тренерский состав и школы в этих дисциплинах у нас одни из сильнейших на планете.

Но, как ни крути, к генетике добавляем 33 % желания самого ребенка заниматься тем или иным видом спорта. И, конечно же, 30 % - это вложение тренера. Ведь только тренер может раскрыть огромный потенциал, который с помощью современных технологий ученые определяют в вашем ребенке. И, безусловно, важно слышать своих детей и чувствовать, что же им по душе.