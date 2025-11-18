Совместный туристический продукт России и Беларуси поможет привлечь туристов с Ближнего Востока news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbdf6e0-e806-42fc-bdad-5069877e8bf5/conversions/192a5eb1-3c1a-4747-b0dc-f7eaccaadbd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Развитие союзного туризма между Россией и Беларусью обладает значительным экономическим потенциалом, особенно в привлечении туристов из арабских стран. Предлагается создать совместный турпродукт, объединяющий две столицы, что позволит увеличить турпотоки и укрепить экономическое сотрудничество. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как отметил эксперт в области туризма, развитие этого направления выгодно с разных точек зрения. "Туризм - это про экономику. Есть, безусловно, социальные компоненты. Туризм - это инструмент мягкой силы", - заявил заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов.

Есть особые перспективы в создании совместного предложения для туристов с Ближнего Востока. Растет интерес арабских туристов к Москве. "Они приезжают к нам все чаще и чаще. Они отмечают, что Москва - это город с развитой инфраструктурой, с тысячами гастрономических заведений, с высоким уровнем сервиса. Самое главное - это безопасность и чистота", - отметил Булат Нурмуханов.