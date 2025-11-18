3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Совместный туристический продукт России и Беларуси поможет привлечь туристов с Ближнего Востока
Развитие союзного туризма между Россией и Беларусью обладает значительным экономическим потенциалом, особенно в привлечении туристов из арабских стран. Предлагается создать совместный турпродукт, объединяющий две столицы, что позволит увеличить турпотоки и укрепить экономическое сотрудничество. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как отметил эксперт в области туризма, развитие этого направления выгодно с разных точек зрения. "Туризм - это про экономику. Есть, безусловно, социальные компоненты. Туризм - это инструмент мягкой силы", - заявил заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов.
Есть особые перспективы в создании совместного предложения для туристов с Ближнего Востока. Растет интерес арабских туристов к Москве. "Они приезжают к нам все чаще и чаще. Они отмечают, что Москва - это город с развитой инфраструктурой, с тысячами гастрономических заведений, с высоким уровнем сервиса. Самое главное - это безопасность и чистота", - отметил Булат Нурмуханов.
"Я вижу, что все пожелания арабских туристов может удовлетворить и Минск", - подчеркнул зампредседателя Комитета по туризму Москвы. Он предложил конкретный механизм сотрудничества: "Чтобы возвращать туристов из ближневосточных регионов, которые были уже в Москве, мы можем им предложить новый продукт "Москва плюс Минск".