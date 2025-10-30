Совпадение ценностей Беларуси и Ватикана позволяют им вместе работать на сохранение мира

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич в "Актуальном интервью" заявил, что совпадение принципов у Минска и Ватикана в вопросах мира, дружбы и традиционных ценностей позволяет работать не только двусторонне, но и в международных организациях.

Как отметил посол, Ватикан - это центр определенных решений и влияния через христианские ценности, через католическую церковь, прежде всего, на государства, где католическая церковь до сих пор сохраняет серьезное значение, причем речь идет и о государствах, которые очень близки к Беларуси географически.

Юрий Амбразевич:

"Поэтому мы пытаемся работать с Ватиканом через достаточно простые послания мира, дружбы, сохранения традиционных семейных ценностей. Все эти вещи работают не только по двусторонней линии, но и в международных организациях".

Он подчеркнул общий приоритет в урегулировании конфликта вокруг Украины: "Сегодня ватиканская дипломатия ведет очень серьезную работу с тем, чтобы в Европе сохранялся мир, хотя бы в тех частях, где он сегодня существует, и конфликт, в том числе вокруг Украины, был урегулирован быстро и с наименьшими потерями. Это очевидный приоритет и для нашей (белорусской - прим. ред.) дипломатии, поэтому мы хотели бы здесь попытаться объединить дополнительно наши усилия и со Святым Престолом, и со всеми теми силами в Европе, которые точно так же к этому стремятся".

Посол выразил уверенность в наличии союзников в Европе: "Поверьте, что такие силы в Европе есть. Это показывает моя работа в Ватикане, Риме, в целом в Италии. И недавно у меня были контакты в Париже в рамках моей работы постпреда при ЮНЕСКО. Люди, дипломаты и политики, которые понимают ценность мира и сохранение стабильности в регионе Восточной Европы, в регионе Европы в целом и на Евразийском континенте, они есть, существуют и работают на то, чтобы и политики, которые ныне у власти, прислушивались к этим подходам и учитывали их при принятии своих решений".