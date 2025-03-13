Созданы целых 74 идеи: Дмитрий Морозов рассказал, как интересно провести время в Беларуси

В туристическом бизнесе в Беларуси отмечается положительная динамика от расширения безвиза. А кто к нам приезжает чаще всего, какие направления выбирают люди, рассказал директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов.

Как отметил эксперт, в первую очередь едут соседи Беларуси, и в этом случае выигрывают приграничные регионы республики - Брест и Брестская область, Гродно и Гродненская область. Но и Витебская область также не обделена вниманием. Многие стремятся попасть в Минск, где сосредоточены основные туристические ресурсы и где можно что-то выбрать в плане туристической инфраструктуры. Также едут с целью приобрести белорусские товары, познакомиться с достопримечательностями и в целом посмотреть, чем живет страна.

В Беларуси обновили перечень туризма по регионам, теперь предлагается 74 идеи, как интересно провести время в нашей стране.

Дмитрий Морозов также рассказал, где можно найти такую информацию.

"На сайте Belarus Travel есть раздел, посвященный маршрутам, где созданы готовые предложения и связки точек на карте по всем регионам Беларуси", - отметил директор.

Сейчас стоит задача показать самое яркое и интересное каждого района, чтобы было понятно, ради чего туда ехать и на что можно смотреть. Поэтому в каждом уголке Беларуси большую работу ведут туристические информационные центры, которые занимаются пополнением этой базы. Кстати, на сайте можно увидеть и весь перечень туристических информационных центров, а еще самостоятельно составить путешествие, просто задав начальную и конечную точку путешествия.

Дмитрий Морозов напоследок упомянул, что сейчас акцент делается на развитие виртуальных маршрутов, которые помогут определиться с посещением того или иного уголка республики.

Какие страны для посещения выбирают белорусы чаще всего. Откроются ли новые авиарейсы из Беларуси. Какая работа будет в 2025 году проводиться по развитию внутреннего туризма. Об этом и не только рассказали в "Актуальном интервью".