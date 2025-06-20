Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской и Могилевской областях

Спасатели разбираются с последствиями непогоды в Минской и Могилевской областях. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на МЧС.

В результате прохождения сильного ветра на территории Минской и Могилевской областей зафиксированы случаи падения деревьев. В Могилевской области подразделения МЧС шесть раз выезжали на уборку упавших деревьев: в Могилеве, Белыничском, Дрибинском, Могилевском и Чериковском районах. Пострадавших нет. В Могилеве упавшим деревом поврежден автомобиль.