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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской и Могилевской областях
Автор:Редакция news.by
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Спасатели разбираются с последствиями непогоды в Минской и Могилевской областях. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на МЧС.
В результате прохождения сильного ветра на территории Минской и Могилевской областей зафиксированы случаи падения деревьев. В Могилевской области подразделения МЧС шесть раз выезжали на уборку упавших деревьев: в Могилеве, Белыничском, Дрибинском, Могилевском и Чериковском районах. Пострадавших нет. В Могилеве упавшим деревом поврежден автомобиль.
Также спасатели проводили работы по распиловке и уборке деревьев в четырех районах Минской области: Борисовском, Минском, Пуховичском, Несвижском.