Спасатели предупредили белорусов о рисках из-за гроз и сильных дождей

Согласно данным Белгидромета, днем 18 мая местами, а по северо-востоку во многих районах ожидаются дожди. Днем в отдельных районах Витебской области - сильные дожди. Также в дневное время местами возможны грозы, иногда порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В связи с этим в МЧС напоминают о возможных факторах опасности. В частности, на дорогах может быть значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.



Также не исключено повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, как и пожаров в жилых и производственных зданиях.