Спектакль "Брестская крепость" и реконструкция первых боев: как в Бресте вспоминают начало войны

Брестская крепость в июне 1941-го, по планам немецко-фашистских захватчиков, должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня.

Спектакль "Брестская крепость" - премьерный показ, на который не нужно было покупать билеты. Он прошел ночью под открытым небом. Сцена расположилась на площади Церемониалов. На подготовку ушло около полутора лет. На сцене играли более 30 актеров и симфонический оркестр. Это не документальная реконструкция событий, в основе лежит героизм солдат, стоявших насмерть в Брестской крепости.

Тут необходима ответственность. Это самое сложное в этой работе, потому что нельзя соврать, скривить душой. Здесь нужна правда. Алексей Ляхович, артист Брестского академического театра драмы

Постановка вернулась в репертуар Брестского академического театра драмы спустя почти 40 лет. Впервые ее представили зрителям в 1953 году, и она более 30 лет не сходила со сцены.

22 июня - день, когда стрелки часов истории застыли. Это время тишины, скорби и общей благодарности героям. По многолетней священной традиции ровно в 04:00 цветы легли к Вечному огню в Брестской крепости. Именно в эти минуты 85 лет назад мирный сон защитников разорвал первый сокрушительный натиск фашистов, положивший начало долгой и героической четырехлетней борьбе за свободу Родины.

Немного позже реконструкторы показали налеты немецкой авиации, бои за погранзаставы и доты, танковые атаки, попытки прорыва из окружения, ретро-технику, конной патруль и даже самолет.

"Я не представляю, какой ужас и страх пережили люди в годы войны. На самом деле это жутко. Очень масштабное зрелище, но страшновато", - делятся впечатлениями посетители реконструкции.

Военно-историческая реконструкция проходила на Кобринском укреплении. На рассвете задействовали тысячи человек. Еще тысячи наблюдали за происходящим. Официально зафиксировано, что последним защитником Брестской крепости был майор Петр Гаврилов, дававший отпор немцам еще 23 июля. 22 июня в 12:00 по всей Беларуси пройдет минута молчания.