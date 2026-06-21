Спектакль "Брестская крепость" покажут под открытым небом

Уникальную и легендарную театральную постановку под названием "Брестская крепость" покажут в декорациях цитадели ночью. Завесу тайны приоткрыла гендиректор Брестского академического театра драмы Анна Сеньковец.

Спектакль впервые поставили в 1953 году. Его 4 раза восстанавливали, возвращали на сцену. В общей сумме 953 раза его увидели зрители.

"Этот спектакль - визитная карточка нашего театра. В такую для нашей Беларуси дату мы понимаем, что наш долг - восстановить спектакль "Брестская крепость". В нем играют заслуженные деятели Республики Беларусь, которые участвовали в предыдущих постановках этого же спектакля", - отметила она.

Особое значение имеет передача опыта между поколениями актеров. В постановке заняты как заслуженные деятели Республики Беларусь, игравшие в предыдущих версиях спектакля, так и молодые артисты. Например, Михаил Метлицкий, который когда-то исполнял роль Кукушкина, теперь передает свой опыт Данилу Буселю, играющему этого персонажа в новой версии.

Спектакль не является документальной реконструкцией событий. "Мы не восстанавливаем события той ночи, а показываем героизм солдат, которые стояли в Брестской крепости и отстояли нашу страну. Мы показываем эмоции, чувства, моменты в жизни людей, которые были в крепости", - пояснила Анна Сеньковец.