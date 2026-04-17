Спешим на Комаровку: минский рынок предлагает витамины с грядки вместо аптечных таблеток
Весна традиционно становится сезоном тотальной заботы о здоровье. Получить все витамины можно не через аптечные препараты, а как выясняется, гораздо эффективнее и полезнее - заглянуть на обычный рынок.
Комаровский рынок - место, где минчане традиционно находят свежее мясо, фрукты и овощи. По адресам поставок здесь можно изучать географию мира: от привычных огурцов и помидоров до экзотических манго и фейхоа. С приходом весны особую ценность приобретают овощи с местных грядок, выращенные фермерами без лишней химии.
Особого внимания заслуживает "зеленая" группа культур: укроп, петрушка, листовой салат и шпинат. Все они, выращенные на открытом грунте, сохраняют максимум витамина С и каротиноидов. Активно выращиваются у местных фермеров и корнеплоды: морковь, свекла, редис - настоящие источники клетчатки и микроэлементов, которые так необходимы для поддержания иммунитета весной, когда организм истощен после долгой зимы.
Выращивая продукцию на собственных участках, продавцы Комаровки не только обеспечивают горожан доступными витаминами, но и вносят вклад в концепцию ответственного потребления. Так, надежная альтернатива импорту сегодня буквально растет на грядках.