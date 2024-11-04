Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД

В обществе все еще не утихают дискуссии по внесению изменений в Правила дорожного движения Беларуси. Спешиваться или не спешиваться велосипедистам - вот в чем вопрос. И он пока открытый.

Законодатели дорабатывают проект c учетом тех обсуждений, которые прошли на правовом сайте. Большинство высказалось против спешивания. На таком варианте и хотят остановиться депутаты.

Самыми активными участниками обсуждения оказались те самые велосипедисты, которые и высказались против спешивания. Это еще раз подтверждает, что иметь активную жизненную позицию бывает очень даже полезно.

В сентябре в ГАИ заявили о кардинальных поправках в ПДД. Причина - большое количество аварий с участием средств персональной мобильности в последнее время. Было решено приравнять электросамокаты, которые развивают скорость свыше 25 км/ч, к механическому транспорту. Чтобы разгрузить тротуары и разграничить, кто есть кто на дороге. С регистрацией в ГАИ и прочими манипуляциями, которые проходят все автомобилисты.

Также под удар часто попадают велосипедисты. Поэтому было решено обязать их спешиваться, как это и было раньше. Многие поддержали проект. Дальше прошло его обсуждение на правовом сайте Беларуси. И большинство высказалось против спешивания.

Артем Папковский, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Данная инициатива исключена с надеждой на то, что в дальнейшем велосипедисты и пользователи СПМ будут соблюдать указания ПДД о необходимости пересекать проезжую часть на скорости пешехода. Скорость пешехода, согласно табличным значениям, составляет от 3,5 до 4,5 км/ч. В экспертной практике применяется скорость до 3,7 км/ч. На эту скорость и нужно ориентироваться при пересечении проезжей части".

То есть решено разрешить велосипедистам не спешиваться, но пересекать дорогу со скоростью пешехода.

Почему обсуждение прошло именно таким образом? Потому что именно эта категория оказалась самой активной и неравнодушной к происходящему. Любители прокатиться с ветерком услышали об изменениях и не прошли мимо.

Также, чтобы упорядочить движение всех его участников, в городе на пешеходных переходах появятся дополнительные светофорные секции. Это облегчит движение всем.

Но не всегда низкая скорость поможет избежать падения или столкновения. Силу удара, конечно, уменьшить может.

Александр Ситник, завлабораторией РНПЦ травматологии и ортопедии:

"В первую очередь это разница в энергии падения. Одно дело, когда человек поскользнулся на гололеде и упал с высоты своего роста, и сосем другое - когда тот же человек с такой же высоты падает, но на скорости 20, 30, а иногда и 60 км/ч. Здесь степень раздробления кости совершенно другая".