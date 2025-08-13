Спецотряд "ЗУБР" проходит переаттестацию на готовность к международным спасательным миссиям

Республиканский отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС проходит переаттестацию по международным стандартам INSARAG и подтверждает статус отряда "тяжелого класса", рекомендуемого ООН для участия в международных операциях.

Необходимо пройти проверку по 172 критериям и подтвердить готовность участвовать в спасательных миссиях во всем мире.

Полигон под Борисовом превратился в вымышленную страну, где произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,2 балла. Прорабатывается каждое действие: начиная от приема и обработки запроса о помощи и организации координационного штаба до организации работ на месте бедствия. Самое важное - спасти живых людей из-под завалов.