Спецотряд "ЗУБР" проходит переаттестацию на готовность к международным спасательным миссиям
Республиканский отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС проходит переаттестацию по международным стандартам INSARAG и подтверждает статус отряда "тяжелого класса", рекомендуемого ООН для участия в международных операциях.
Необходимо пройти проверку по 172 критериям и подтвердить готовность участвовать в спасательных миссиях во всем мире.
Полигон под Борисовом превратился в вымышленную страну, где произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,2 балла. Прорабатывается каждое действие: начиная от приема и обработки запроса о помощи и организации координационного штаба до организации работ на месте бедствия. Самое важное - спасти живых людей из-под завалов.
Говоря об отряде "тяжелого класса", их отличает способность вести работы автономно и непрерывно в течение 10 суток - сразу на двух площадках. Таких отрядов по всему миру насчитывается всего 32, включая белорусский. Оценивают работу "зубров" 12 международных экспертов из Алжира, Китая, Иордании, Малайзии, ОАЭ, Омана, России, Саудовской Аравии и Турции. Присутствуют и международные наблюдатели.