Спецотряд "ЗУБР" прошел аттестацию по стандартам ИНСАРАГ

36 часов непрерывной работы позади и ни одной красной марки почти по 200 критериям, это значит, экзамен на профессионализм и выносливость успешно сдан. Белорусский отряд спасателей "ЗУБР" прошел переаттестацию по строгим международным стандартам ИНСАРАГ и попал в перечень формирований, рекомендованных ООН для участия в спасательных миссиях во всем мире.

Нужно отметить, это был сложный профэкзамен, который проходит раз в пять лет. Действия развернулись на площадке полигона МЧС "Светлая роща" в Борисовском районе. Но наши спасатели к испытаниям подошли полностью подготовленными.

За плечами у них множество учений, плюс реальные боевые выезды. Многое в своей работе усовершенствовали, в том числе, техническое оснащение, оставалось только показать международной экспертной комиссии все, на что способны.

"Требования, которые были к аттестации и переаттестации 12 лет назад, постоянно меняются. Меняются аттестации, что-то новое появляется. И это совсем не тот экзамен, который был раньше", - отметил начальник Центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси Василий Шалепин.

Белит Тасдемир, председатель аттестационной комиссии ИНСАРАГ (Турция):

"Республиканская специальная группа реагирования готова к международным развертываниям и к координации в работе бок о бок с другими международными командами, когда происходит катастрофа. Я на 100 % уверен, что когда придет время следующей сертификации, они поднимут стандарты еще выше. Мы, как команда классификаторов, очень гордимся ими".