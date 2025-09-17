Средняя урожайность картофеля в Минской области свыше 320 ц/га

В Минской области идет активный сбор урожая картофеля. Дефицита этого продукта на прилавках быть не должно. По словам опытных аграриев, урожайность существенно выше, чем в 2024 году — в среднем по области свыше 320 ц/га.

Второй хлеб - всему голова, об этом хорошо белорусы. С первым хлебом уже практически разобрались, теперь аграрии делают акцент на уборке осеннего урожая.

Картофель собирают активно, погодные условия позволяют, и урожайность пока радует - даже выше, чем в 2024 году. Например, в хозяйстве "Крутогорье-Петковичи" сейчас она составляет 380 ц/га.

В 2025 году фермеры обновили материально-техническую базу, теперь на уборке картофеля находится отечественный комбайн нового образца. Обкатку он уже прошел и по плану должен ускорить процесс сбора. За штурвалом опытные механизаторы со стажем работы более 40 лет.

Станислав Сушкевич, механизатор хозяйства "Крутогорье-Петковичи":

"Машина хорошая, новая, отличный комбайн сделали. Сбоку копает, есть компьютер, что облегчает работу. В день копаю 3,5 га".

Станислав Сушкевич, механизатор хозяйства "Крутогорье-Петковичи"

Картофель - культура, требующая особого ухода и строгого соблюдения технологии. В первую очередь урожай нужно правильно собрать, не повредив клубни, для этого на технике используют специальные гасители, чтобы картофель не пострадал при транспортировке.

Владимир Крапивка, директор фермерского хозяйства "Дружба и К":

"Урожайность примерно 38-40 т, для семян это идеально, даже многовато. 30 % крупной картошки от всего урожая".

Владимир Крапивка, директор фермерского хозяйства "Дружба и К"

Далее корнеплоды поступают на сортировочный конвейер, где вручную отбирают лучшие для хранения и реализации.

Сергей Примаченко, председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Миноблисполкома:

"Мы видим, что картофель в наших специализированных предприятиях в этом году есть, соответственно, главная задача на сегодняшний день - качественно убрать и положить на хранение, чтобы радовать потребителя. В этом году мы подошли очень ответственно, мы учитывали прошлогоднюю ситуацию, и сегодня все эти моменты отработаны. Уже разработаны графики поставок для каждой организации".

Сергей Примаченко, председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Миноблисполкома