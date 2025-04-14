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Средняя ЗП в Минске, жилье и проблема парковочных мест - 14 апреля в проекте "Разговор у Президента"
Как минские производители продают товары более чем в 180 стран? Какая средняя зарплата в столице и сколько квадратных метров жилья построят в ближайшее время? Что будут делать с проблемой парковочных мест и когда велодорожки Минска соединятся в одну систему?
Об этом, а также о работе по модернизации и строительстве поликлиник, детских садов и спортобъектов и того, как скоро появится ЗАГС, где будут проходить театрализованные церемонии, смотрите 14 апреля в проекте "Разговор у Президента" с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. Сразу после "Панорамы".