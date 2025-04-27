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Стали известны финалисты военно-патриотического турнира "Вызов"
Стали известны финалисты республиканского военно-патриотического турнира "Вызов".
На боевую передовую 16 мая с целью побороться за заветный флаг выйдут школьники из Слонима, Смолевичей, Гомеля и Барановичей. Ребята прошли тщательный отбор испытаниями на силу, прочность и выносливость.
Виталий Сердюк, начальник штаба - первый замначальника учебного центра Военной академии Беларуси:
"Мы добавили испытаний, мы добавили сложности в эти испытания. У ребят глаза горят, они заряжены, у них есть командный дух, у них есть воля к победе. Для ребят это уникальная возможность посмотреть армейский уклад изнутри, потрогать это своими руками, прочувствовать это на себе. Я хочу сказать, что с первого сезона турнира "Вызов" много ребят поступило в Военную академию".
Вызов своим возможностям белорусские школьники бросили на полигоне учебного центра Военной академии в Борисовском районе. Это второй сезон турнира "Вызов". Один из его инициаторов - самая молодая народная организация страны "Патриоты Беларуси".