Стали известны финалисты военно-патриотического турнира "Вызов"

"Мы добавили испытаний, мы добавили сложности в эти испытания. У ребят глаза горят, они заряжены, у них есть командный дух, у них есть воля к победе. Для ребят это уникальная возможность посмотреть армейский уклад изнутри, потрогать это своими руками, прочувствовать это на себе. Я хочу сказать, что с первого сезона турнира "Вызов" много ребят поступило в Военную академию".