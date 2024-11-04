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Стали известны победители конкурса "Наше поколение - 2024"
В Казани завершился Международный телевизионный конкурс детской авторской песни "Наше поколение - 2024"!
Участники из 15 стран мира продемонстрировали свои таланты, подарили зрителям яркие выступления и незабываемые эмоции.
Победителями конкурса "Наше поколение - 2024" стали:
- по мнению профессионального жюри - Аугусто Карвальо из Бразилии;
- по версии зрителей - Филаматра Матокиа из Мадагаскара.
Беларусь заняла место в топ-10 стран с наиболее впечатляющими выступлениями.
Стасья Корсак достойна представила Беларусь на международной музыкальной арене. Зажигательная песня "Пудра" стала настоящим украшением конкурсного дня!
Поздравляем Стасью с прекрасным выступлением и желаем дальнейших творческих успехов и ярких побед на музыкальном пути.
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