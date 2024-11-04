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Стали известны победители конкурса "Наше поколение - 2024"

В Казани завершился Международный телевизионный конкурс детской авторской песни "Наше поколение - 2024"!

Участники из 15 стран мира продемонстрировали свои таланты, подарили зрителям яркие выступления и незабываемые эмоции.

Победителями конкурса "Наше поколение - 2024" стали:

  • по мнению профессионального жюри - Аугусто Карвальо из Бразилии;
  • по версии зрителей - Филаматра Матокиа из Мадагаскара.

Беларусь заняла место в топ-10 стран с наиболее впечатляющими выступлениями.

Стасья Корсак достойна представила Беларусь на международной музыкальной арене. Зажигательная песня "Пудра" стала настоящим украшением конкурсного дня!

Поздравляем Стасью с прекрасным выступлением и желаем дальнейших творческих успехов и ярких побед на музыкальном пути.

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