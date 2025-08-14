3.72 BYN
Стали известны предварительные итоги вступительной кампании в вузы Беларуси
План набора в вузы Беларуси в 2025 году выполнен почти на 100 %. Особое внимание было уделено специальностям, которые прежде всего нужны отраслям экономики нашей страны. Это кадры для АПК. В топе также педагоги, инженеры и медики.
Волнительный период в жизни абитуриентов и их родителей завершен: более 45 тыс. ребят стали первокурсниками. Этот год отличился высокими проходными баллами и впечатляющими конкурсами на многие специальности.
В вузы поступили около 4,5 тыс. медалистов, 272 победителя и призера республиканских олимпиад, более 1700 обладателей красных дипломов колледжей. Каждый четвертый поступивший в вузы Беларуси - это будущий инженер, каждый десятый - педагог, медик или работник АПК.
Завершен прием на уровень средне специального образования. Подача документов на уровень ПТО по конкурсу среднего балла документа об образовании продлится по 23 августа.
После колледжа можно поступить в вуз без ЦТ и с сокращенным сроком обучения.