Стали известны предварительные итоги вступительной кампании в вузы Беларуси

План набора в вузы Беларуси в 2025 году выполнен почти на 100 %. Особое внимание было уделено специальностям, которые прежде всего нужны отраслям экономики нашей страны. Это кадры для АПК. В топе также педагоги, инженеры и медики.

Волнительный период в жизни абитуриентов и их родителей завершен: более 45 тыс. ребят стали первокурсниками. Этот год отличился высокими проходными баллами и впечатляющими конкурсами на многие специальности.

В вузы поступили около 4,5 тыс. медалистов, 272 победителя и призера республиканских олимпиад, более 1700 обладателей красных дипломов колледжей. Каждый четвертый поступивший в вузы Беларуси - это будущий инженер, каждый десятый - педагог, медик или работник АПК.

Завершен прием на уровень средне специального образования. Подача документов на уровень ПТО по конкурсу среднего балла документа об образовании продлится по 23 августа.