Стали известны суперфиналисты талант-шоу "Фактор. BY. Дети". 1 мая имена восьми участников определяли зрители. Количество их звонков и СМС побило предыдущие рекорды: за 15 минут было получено 76 403 голоса. Такой огромный интерес фанаты шоу проявили к номерам-экспериментам.

Они посчитали безоговорочно убедительной команду Алексея Воробьева. Его троих подопечных услышим в суперфинальную пятницу. Кстати, именно российский артист должен был спасти одного из номинантов, но решил вскрыть конверт со зрительским голосованием. Меньше всего баллов по итогам четвертого прямого эфира оказалось у артисток Nkeeei и Зары - Шуры Зинкевич и Аделии Загребиной.