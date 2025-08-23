3.70 BYN
Стало известно, сколько белорусов работают удаленно
Автор:Редакция news.by
В Национальном статистическом комитете рассказали, сколько белорусов работают удаленно, пишет БЕЛТА.
В проводимое Белстатом выборочное исследование по изучению занятости населения были включены вопросы, касающиеся дистанционной работы. Результаты показали, что дистанционная занятость составляет 0,6 % от численности занятого населения.
"Это порядка 26,8 тыс. человек, совсем немного. Большинство из них - 95 % - заняты в сфере услуг, 94 % работают в городе, 82 % имеют высшее образование и находятся в возрастной группе 30-39 лет. В региональном разрезе основная доля таких работников приходится на Минск", - уточнили в Белстате.