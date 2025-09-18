3.65 BYN
Станция Негорелое: как белорусский поселок стал воротами между СССР и Европой в 1921-1939 годах
Негорелое - населенный пункт современного Дзержинского района Минской области. Всего в нескольких километрах от него, по итогам Рижского мирного договора, прошла граница между БССР и Польшей.
Небольшой поселок с 1921 года стал центром мирового притяжения, только через него из Европы можно было попасть в СССР, а из Советского Союза - в Западную Европу. Здесь встречали мировых знаменитостей, ловили шпионов и слушали писателей.
Более сотни составов в день - грузовые, пассажирские поезда и электрички. Станция Негорелое относится к Минскому отделению Белорусской железной дороги.
Останавливаются здесь лишь межрегиональные составы, то есть электрички. Пассажирские поезда следуют без остановки, но так было не всегда - с 1921 по 1939 год проехать Негорелое было невозможно.
После подписания Рижского мирного договора о Негорелом узнал весь мир. Станция стала единственными в СССР воротами в страны Западной Европы. Знаменитая арка - те самые ворота - находилась примерно в 5 км от станции - ближе к Колосово.
Выезжающих из Советского Союза провожала надпись "Коммунизм сметет все границы", въезжающих в СССР встречал лозунг "Привет трудящимся Запада".
Станция принимала 10 тыс. пассажиров в год, было построено двухэтажное каменное здание вокзала, работал ресторан, валютный универмаг "Торгсин", была гостиница "Интурист" и парикмахерская, чтобы дамы из высшего общества могли поправить прическу или макияж.
Дарья Лембович, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:
"Ежедневно здесь курсировало две пары поездов. Из Негорелого можно было попасть в Варшаву, в Париж, а также в Уссурийск и Маньчжурию".
Пассажиры поезда Париж - Маньчжурия ехали от конечной до конечной и находились в пути порядка двух недель. Насмотревшись на Нотр-Дам, шедевры Лувра и Эйфелеву башню, они жаждали увидеть сопки и азиатские мотивы в архитектуре.
Пассажиры были разного сословия, а значит разных финансовых возможностей, поэтому вагоны поездов также были разного класса.
Юрий Заяц, директор Брестского музея железнодорожной техники:
"Самый простой народ мог себе позволить проехаться в вагоне 3-го класса, хотя билеты, поскольку это купейный вагон, были не самыми дешевыми".
Стоянка поездов в Негорелом длилась 70 минут. Пассажиры проходили паспортный контроль, таможенную проверку, но стоянка была необходима и для того, чтобы подготовить поезда к дальнейшему следованию.
Марина Воронович, начальник железнодорожной станции Негорелое:
"Колеи у нас были разные. Между Столбцами и Негорелым было два пути: один путь - западноевропейский с шириной колеи 1435 мм, а второй - с русской колеей шириной 1524 мм (это было на то время был, а сейчас ширина колеи 1520 мм)".
"Военное стратегическое назначение нужно было, поскольку железная дорога является хорошим способом переброски войск, личного состава на территорию противника, и чтобы не допустить этого, поляки меняют ширину колеи. О перекатке колес речь пошла спустя 10 лет после подписания Рижского мира, а изначально поезда из Европы прибывали на одну сторону станции, а поезда по территории Советского Союза проходили и отправлялись с другой стороны станции. Люди из одного поезда переходили на другую сторону вокзала, садились в следующий поезд и двигались уже по территории СССР", - рассказала Дарья Лембович.
Известных пассажиров и популярных артистов, писателей, политиков, которые возвращались из-за рубежа, в Негорелом встречали с хлебом-солью, духовым оркестром, приветственными речами.
Владимир Мишуро, краевед:
"Пол Робсон когда-то приезжал и пел: "Широка страна моя родная!" Автор "Интернационала" Пьер Дегейтер приезжал сюда, стоял у окна и плакал, когда слышал гимн Советского Союза (до 1944 года "Интернационал" был гимном СССР)".
Негорелое вошло в историю как первая станция Советского Союза, через нее проезжали Максим Горький, Владимир Маяковский, Валерий Чкалов. Чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, возвращаясь с турнира в Ноттингеме, на негорельском вокзале провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали пограничники и комсомольцы.
Здесь ловили японского шпиона и пресекали попытки провоза контрабанды, после воссоединения Западной и Восточной Беларуси станция Негорелое стала одной из многих на пути из Москвы в Брест.