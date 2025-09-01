Старт осенних ярмарок, увеличение зарплат, трудовых пенсий и базовой - хорошие новости сентября

Экономические новации осени. В Беларуси с сегодняшнего дня увеличивается базовая ставка. Вырастут зарплаты бюджетников и все виды трудовых пенсий.

Начало учебного года ждут не только школьники, но и педагоги. Для них 1 сентября начинается с хороших новостей: как и для других работников бюджетной сферы, увеличилась базовая ставка.

Новое значение составляет 273 рубля. Напомним, в прошлый раз ее повышали в начале года. В целом за 2025 год базовая ставка выросла на 8 %. Это довольно значительное увеличение, учитывая, что оно затрагивает 800 тысяч работников по всей стране.

Татьяна Лукьянчикова, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Базовая ставка - основной элемент тарифной системы, на основании которой производится оплата труда работников бюджетных организаций. Поскольку к базовой ставке привязаны стимулирующие и компенсирующие выплаты, их размеры с 1 сентября также увеличатся. Всего в 2025 году на оплату труда работников бюджетных организаций планируется направить около 20,7 миллиарда рублей, из которых примерно 2,7 миллиарда - на увеличение стимулирующих выплат отдельным категориям работников".

Есть хорошие новости и для пожилых граждан: с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий в среднем на 5 %. Таким образом, средний размер пенсии в стране составит 980 рублей, что на 20 % больше, чем год назад. Согласитесь, это внушительный рост.

Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Повышение коснется получателей всех видов трудовых пенсий: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет. Хочу особо подчеркнуть, что размер повышения для каждого будет индивидуальным, он зависит от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию. Кроме того, к пенсии выплачиваются различные надбавки, повышения и доплаты. Обращаем внимание наших граждан: все перерасчеты будут проведены автоматически. Уже в сентябре пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере. То есть обращаться за перерасчетом трудовых пенсий никуда не нужно".