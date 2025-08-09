Стартовал новый молодежный проект "Познай творческую Беларусь"

Открытые диалоги и мастер-классы. В Беларуси стартовал молодежный проект "Познай творческую Беларусь". Организатором выступил Молодежный совет при Совете Национального собрания Беларуси. На базе Минского государственного дворца детей и молодежи уже 9 августа состоялось первое мероприятие - это открытый диалог c белорусскими исполнителями группы AURA.

Проект помогает молодежи лучше узнать культуру своей страны, ее традиции и искусство. Это возможность пообщаться с белорусскими художниками, артистами и писателями. Открытые диалоги, мастер-классы и творческие вечера планируются в каждом регионе страны, а также за рубежом.