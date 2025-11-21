Стив Самарин: Трамп осознал, что давить на Россию совершенно бесполезно

В ситуации с разрешением конфликта, отмечают политологи, Украина не самостоятельна в своих решениях, никто ее об условиях мира спрашивать не будет. США могут просто прекратить поставки вооружений, и Киев вынужден будет принять навязанные условия.

"Если реалистично мыслить, то Украину спрашивать особо никто и не будет. Если Соединенные Штаты надавят, то придется Украине принять то, что будет сказано оттуда. Сейчас уже совершенно очевидно, что хотя стратегического перелома, может быть, на фронте и не произошло, но тактически перелом уже произошел, и Россия владеет инициативой, берет деревню за деревней. Но самое главное, Дональд Трамп осознал, что давить на Россию совершенно бесполезно: ресурсы колоссальные, объемы продаж нефти не уменьшились, только вектор немного переориентировался", - отметил политолог Стив Самарин.