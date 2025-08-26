Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Стоимость питания в школах в новом учебном году останется на уровне 2024 года

Стоимость питания в школах в новом учебном году останется на уровне 2024 года

Начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Люция Михальчук заявила, что стоимость питания в школах в новом учебном году в Беларуси остается на уровне 2024 года, передает БЕЛТА.

"На сегодня стоимость питания остается пока такой, какая была в прошлом учебном году. Дальнейшие изменения согласовываются с Советом Министров", - сказала Люция Михальчук.

Она отметила, что денежные нормы расходов на питание утверждены постановлением Совета Министров от 27 апреля 2013 года №317. Изменения в документ вносятся ежеквартально.

школаобщественное питаниешкольники