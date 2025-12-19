"Столица по переработке плазмы крови" - в Ганцевичах завершают уникальный для СНГ проект

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e9f5b-6239-459d-954f-2a119a0ea1f0/conversions/64148507-846b-4533-9eaf-4c83061ef951-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e9f5b-6239-459d-954f-2a119a0ea1f0/conversions/64148507-846b-4533-9eaf-4c83061ef951-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e9f5b-6239-459d-954f-2a119a0ea1f0/conversions/64148507-846b-4533-9eaf-4c83061ef951-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e9f5b-6239-459d-954f-2a119a0ea1f0/conversions/64148507-846b-4533-9eaf-4c83061ef951-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

В Ганцевичах на финальной стадии находится реализация масштабного инвестиционного проекта, не имеющего аналогов в странах СНГ, - строительство завода по переработке плазмы крови. Это флагманский объект президентской инициативы "Один район - один проект", который уже меняет социально-экономический облик всего региона. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Реализация данного проекта находится уже на завершающем этапе. До конца декабря будет подписан акт о вводе в эксплуатацию данного предприятия", - заявил председатель Ганцевичского райисполкома Павел Волчек. Он подчеркнул, что в следующем году ожидается запуск опытного и затем серийного производства.

"Мы очень рады и хотели бы, если можно даже об этом и попросить, чтобы строительство второго завода в Республике по переработке плазмы крови было осуществлено тоже в наших Ганцевичах. Я считаю, что Ганцевичи должны по праву называться столицей по переработке плазмы крови", - отметил председатель.

Проект служит мощным импульсом не только для экономики, но и для социальной сферы. Привлечение молодых специалистов - микробиологов и инженеров - требует развития инфраструктуры. "Мы выделяем им арендное жилье. Естественно, мы ожидаем пополнения в наших садиках, впоследствии в наших школах", - пояснил эксперт. В планах строительство многофункционального спортивного комплекса с двумя бассейнами и залами, а также новой пятиэтажной больницы, куда уже ожидается приезд 15 врачей.

По словам Павла Волчка, основным брендом Ганцевичского района является лесное хозяйство и деревообработка: "В Ганцевичах находится крупнейший лесхоз, который фактически один из крупнейших и сильнейших вообще в республике. И инвестиции туда заходят постоянно". Уже реализован проект по полной переработке древесины без отходов, а в ближайшей перспективе - строительство молочно-товарного комплекса и запуск уникального для Беларуси производства воздушного риса.