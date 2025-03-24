Строительство сетей водоснабжения - какие еще задачи будет решать ЖКХ в новой пятилетке

Формируя правительство, Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед каждым министром конкретные задачи.

Они были названы и перед отраслью ЖКХ, которая непосредственно связана с качеством жизни людей, а именно теплом, водой, электроэнергией в домах, уборкой подъездов, капитальным ремонтом. Какие задачи поставил глава государства отрасли ЖКХ на ближайшие несколько лет, рассказал в "Актуальном интервью" министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.

"На этот год задачи простые. Они изложены в программе "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая заканчивается пятилеткой. И за это время мы должны достичь определенных показателей, например, капитально отремонтировать 3 % жилья. В 2024 году мы выполнили 2,9 %, не дотянули 0,1 % от положенной цели. Необходимо обеспечить 100 % потребителей и качественной питьевой водой (этот показатель равен 99,2 %)", - назвал цифры министр.

На 2025 год запланировано 1,5 тыс. мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения. Например, это касается ведомственных источников водоснабжения сельхозорганизаций. Благодаря слаженной позиции предприятий ЖКХ и облисполкомов решаются проблемы по подводу качественной питьевой воды для всех потребителей.

В 2024 году построено 207 станций обезжелезивания воды, а уже в 2025 году подведут итог программы "Чистая вода", но на этом останавливаться не будут.

Геннадий Трубило:

"Если говорить о перспективах, то не в каждый населенный пункт еще есть подвод чистой питьевой воды, поэтому необходимо развивать строительство сетей водоснабжения".