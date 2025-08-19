Студенческие общежития уже готовы к заселению. Кто имеет первоочередное право на место?

Студенческая жизнь - это не только лекции и сессии. Это еще и новый этап в жизни, связанный с переездом, адаптацией и, конечно же, проживанием в общежитии. В преддверии нового учебного года особенно актуальными становятся вопросы создания комфортной и безопасной среды в общежитиях, а также успешной социальной адаптации.

Современное студенческое общежитие - это не просто крыша над головой, а полноценный жилой комплекс, включающий в себя спортзалы, кухни, комнаты отдыха, прачечные и танцевальные залы. В общежитиях создаются все условия для всестороннего развития студентов: работают кружки по интересам, проводятся спортивные соревнования, организуются культурные мероприятия.

В 2025 году уже готовы принять около 197 общежитий на 80 тыс. мест, заселение будет проходить со следующей недели.

Виолетта Кравцова, консультант управления по делам молодежи Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси: "В 2023 году у нас были открыты 2 новых общежития университета информатики и радиоэлектроники, а также медицинского университета. Кроме того, открылось общежитие Белорусского государственного университета физической культуры. Проведены капитальные ремонты. В 2025 году планируется открытие новых общежитий БНТУ и технологического университета. Капремонты продолжаются по графику в различных образовательных учреждениях. Белорусский государственный медицинский университет в этом году предоставляет общежития всем студентам без исключения".

Алексей Катичев, начальник студенческого городка Белорусского государственного медицинского университета: "Да, у нас действительно отличные условия в общежитиях независимо от того, коридорного они типа или блочного. Принципиальная позиция администрации университета заключается в том, что условия проживания должны быть примерно одинаковыми для всех".