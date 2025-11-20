Суд над нацизмом: 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс

Ровно 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. На скамье подсудимых оказались 24 высокопоставленных гитлеровца во главе с Германом Герингом, ближайшим сподвижником фюрера.

Процесс стал первым в истории, на котором судили не только побежденных, но и их человеконенавистническую идеологию. Преступными были признаны многие из военных и гражданских организаций, которые являлись основой гитлеровского режима, например, СС и НСДАП. Впервые на Нюрнбергском процессе был использован термин "геноцид".

Главный из процессов продлился с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го. Но потом состоялось несколько так называемых малых. По завершении первого суда в Нюрнберге к повешению приговорили 12 человек. Но Геринг успел покончить с собой.

Нюрнбергский процесс вошел в историю как образчик справедливого воздаяния за чудовищные преступления.