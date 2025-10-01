Суперфинал "Минской смены - 2025": презентованы проекты для развития инфраструктуры города

Минская смена 2025 - на этапе суперфинала. Презентация самых актуальных и оригинальных проектов для развития инфраструктуры города прошла на площадке Футбольного манежа. Более 300 участников и 184 проекта.

Минская молодежь проявляет инициативу, а компетентное жюри выберет победителей, чьи идеи воплотятся в жизнь.