"Святыня для всех". Общая молитва Богородицы масштабно прозвучала под открытым небом Браслава

Браслав продолжает жить фестивалем. На духовный праздник прибыли сотни людей. Все они спешат преклониться перед святыней края - чудотворной иконой Матери Божией Браславской. Общая молитва Богородицы масштабно прозвучала сегодня под открытым небом.

На площадке у костела Рождества Пресвятой Девы Марии состоялось торжественное богослужение. Специальный гость праздника - Апостольский нунций Иньяцио Чеффалио. Литургия, как и сам Браславский фэст, традиционно вдохновляет участников форума.