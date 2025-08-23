3.70 BYN
"Святыня для всех". Общая молитва Богородицы масштабно прозвучала под открытым небом Браслава
Автор:Редакция news.by
Браслав продолжает жить фестивалем. На духовный праздник прибыли сотни людей. Все они спешат преклониться перед святыней края - чудотворной иконой Матери Божией Браславской. Общая молитва Богородицы масштабно прозвучала сегодня под открытым небом.
На площадке у костела Рождества Пресвятой Девы Марии состоялось торжественное богослужение. Специальный гость праздника - Апостольский нунций Иньяцио Чеффалио. Литургия, как и сам Браславский фэст, традиционно вдохновляет участников форума.
Браслав - католический центр, знаменитый на всю Беларусь. Браславский костел носит статус малой базилики. Также здесь особо почитаемое место сохранения святых реликвии.