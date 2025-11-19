Сырники и сок с собой: какие результаты дает новое двухнедельное меню в школах

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45db9fe5-706d-44bd-8bc3-73126fd2a074/conversions/63842681-ec02-4ff2-a8a3-d9b9ee309cc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45db9fe5-706d-44bd-8bc3-73126fd2a074/conversions/63842681-ec02-4ff2-a8a3-d9b9ee309cc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45db9fe5-706d-44bd-8bc3-73126fd2a074/conversions/63842681-ec02-4ff2-a8a3-d9b9ee309cc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45db9fe5-706d-44bd-8bc3-73126fd2a074/conversions/63842681-ec02-4ff2-a8a3-d9b9ee309cc2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В школах Минска после осенних каникул апробируют новое двухнедельное меню. Что изменилось и к каким результатам это уже привело, рассказала директор Комбината школьного питания города Минска Людмила Крупская в "Актуальном интервью".

Самым важным результатом, по ее словам, после введения нового меню является значительное снижение отходов. "Можно сказать, что их (отходов - прим. ред.) практически нет, потому что мы предлагаем нашим детям те блюда, которые им понятны, привычны, те блюда, которые они едят сегодня дома".

Те блюда, которые мы предлагаем сегодня, показывают нам уже на протяжении трех дней, что отходы минимальные. Порой они составляют 2 %, но в целом не выше 10 %. Людмила Крупская

Она пояснила, что новые двухнедельные рационы состоят из тех блюд, которые нравятся детям, которые им понятны, которые они любят. "Блинчики, сырники, творожные запеканки, пельмени - это те блюда, которые дети любят. Сегодня мы предлагаем блинчики и сырники не только 1-4 классам, но и включаем в рацион 5-11 классов", - обозначила директор комбината.

Она также сделала акцент на еще одном новшестве - сок в порционной упаковке. "Дети не очень любят пить компоты, и порой не всегда ребенок успевает съесть всю порцию еды и еще выпить стакан компота, напитка. Сегодня мы эту проблему решаем. Ребенок может либо выпить сок в столовой, либо забрать его с собой и выпить чуть позже", - отметила Людмила Крупская.