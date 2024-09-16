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Сырный фестиваль прошел в Ботаническом саду
Все разнообразие сырной тарелки было представлено на фестивале, который проходил 14-15 сентября в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси.
Уже в третий раз белорусская столица стала местом притяжения крупных предприятий, фермеров, ремесленников и любителей белорусской молочной продукции. Для гостей были подготовлены мастер-классы, конкурсы, викторины, вкусные квизы и дегустации как сыров, так и блюд с использованием сырной продукции. Кстати, часть продукции, представленной на мероприятии, еще не поступила в продажу или не реализуется в магазинах, и приобрести ее можно было только в рамках фестиваля.
Большие киновыходные Ботанический сад запланировал и на 21-22 сентября. В эти дни состоится яркое закрытие фестивального сезона. На большом экране под открытым небом вниманию посетителей будут представлены самые романтичные фильмы.
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