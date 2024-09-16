Сырный фестиваль прошел в Ботаническом саду

Уже в третий раз белорусская столица стала местом притяжения крупных предприятий, фермеров, ремесленников и любителей белорусской молочной продукции. Для гостей были подготовлены мастер-классы, конкурсы, викторины, вкусные квизы и дегустации как сыров, так и блюд с использованием сырной продукции. Кстати, часть продукции, представленной на мероприятии, еще не поступила в продажу или не реализуется в магазинах, и приобрести ее можно было только в рамках фестиваля.