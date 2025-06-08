Так далеко мы не летали: новые самолеты "Белавиа" полетят во Вьетнам и Санью

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В "Белавиа" 6 июня презентовали самолет Airbus A330-200, который позволит совершать дальнемагистральные рейсы. Насколько это перспективно, рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".

Минтранспорта обратил внимание, что пока в авиапарке один такой образец, но к сентябрю их количество возрастет до трех. Всего до введения санкций в "Белавиа" было 30 самолетов, после - 13. К осени их будет 16, включая три новых экземпляра. Каждый год компания будет покупать по 2-3 воздушных судна.

Если говорить о самолете нового типа, то летает он в два раза дальше, чем другие имеющиеся. "Планируем, что в ближайшее время, ближе к сентябрю, мы полетим на такие курортные регионы, как Санья в Китае, Вьетнам и так далее. Для нас открываются новые рынки. И это очень интересно нашим пассажирам", - подчеркнул он.

Так далеко мы не летали, но сегодня уже можем летать на 12 тыс. км. На это нужно около 10 часов. Алексей Ляхнович

С новыми самолетами и спрос пассажиров будет больше удовлетворяться. "Не всегда возможно купить пассажиру путевку. Люди вынуждены летать через Москву или другие страны. В этом году (по объемам перевозок авиапассажиров. - Прим. ред.) мы приросли на 7 %, но это с учетом ограниченных провозных мощностей. А если сейчас взлетит этот самолет, цифры пойдут вверх", - сказал министр, обозначив, что в обычных самолетах вмещается максимум 180 мест, а в новых - 281.