Так ли сладок мир фриланса, как о нем рассказывают и что скрывается за этим словом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c56535-fbde-4886-b606-15614983d187/conversions/c59c5d9b-6159-462a-acd8-66875bf60896-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c56535-fbde-4886-b606-15614983d187/conversions/c59c5d9b-6159-462a-acd8-66875bf60896-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c56535-fbde-4886-b606-15614983d187/conversions/c59c5d9b-6159-462a-acd8-66875bf60896-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c56535-fbde-4886-b606-15614983d187/conversions/c59c5d9b-6159-462a-acd8-66875bf60896-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что, если настоящая роскошь 21 века не сумка из последней коллекции, а право жить как свободный художник цифрового мира? Так ли сладок фриланс, как о нем поют, или он как тот самый сын маминой подруги? Все о нем наслышаны и восхищаются, но никто точно не знает, что творится за дверью с надписью "Я сам себе начальник". Стоит ли головокружительная независимость той цены, которую платят белорусские фрилансеры, создавшие вокруг себя целый мир, горящий от дедлайнов?

Трудовые отношения в последние годы трансформировались, а работа на удаленке стала набирать популярность, ведь развитие технологий позволяет находиться вне офиса. С 1 января 2024 года Трудовой кодекс Беларуси официально закрепил возможность дистанционной работы в найме, причем как на временной, так и на постоянной основе, а также в комбинированном формате.

"Комбинированный режим работы - это новая форма трудовых отношений, которая была введена с 1 января 2024 года. Она подразумевает возможность выполнения работником работы как в офисе у нанимателя, так и удаленно. То есть работник может работать в офисе, например, один день, а четыре быть дома, или работать в офисе неделю, вторую неделю работать дома. То есть все осуществляется по договоренности между нанимателем и работником", - пояснила консультант Министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Масленникова.

Работа, выполняемая дистанционно, только по форме схожа с фрилансом. Да, в обоих случаях работник выполняет обязанности на расстоянии, вне местонахождения работодателя. А вот в остальном разительно отличаются друг от друга.

"Выполнение дистанционной работы в рамках трудовых отношений не следует путать с выполнением работы по гражданскому правовому договору, так называемому фрилансу. Поскольку выполнение работы по трудовому договору все-таки предусматривает предоставление трудовых и социальных отпусков работнику, предусматривает выплату больничных, гражданско-правовые договоры такого условия не содержат. Кроме того, работнику выплачивается заработная плата. Ее выплата предусматривается ежемесячно. Трудовым кодексом предусмотрено, что выплата осуществляется два раза в месяц. А по гражданско-правовому договору предусматривается единовременное вознаграждение", - отметила Наталья Масленникова.

Технологии развиваются с невероятной скоростью, меняя не только наш образ жизни и расклад сил на рынке труда. Переход от человека покупающего к человеку арендующему поставил перед бизнесом новую задачу, когда нужно продавать уже не товар, а подписку на товар. Меняются и требования к профессиональным и личным навыкам.

По данным одного известного журнала Jobs of Tomorrow, более 75 млн человек в мире могут остаться без работы из-за цифровизации и автоматизации. Какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда и правда ли, что в будущее возьмут не всех специалистов рассказала карьерный консультант Ирина Каленчук.

Так ли сладок мир фриланса, как о нем рассказывают и что скрывается за этим словом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ab1410e-f85c-4af0-8ccb-d1180907a62d/conversions/d1cb7b75-41e1-4fe5-b6c6-3953020ef77c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ab1410e-f85c-4af0-8ccb-d1180907a62d/conversions/d1cb7b75-41e1-4fe5-b6c6-3953020ef77c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ab1410e-f85c-4af0-8ccb-d1180907a62d/conversions/d1cb7b75-41e1-4fe5-b6c6-3953020ef77c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ab1410e-f85c-4af0-8ccb-d1180907a62d/conversions/d1cb7b75-41e1-4fe5-b6c6-3953020ef77c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Возьмут, к сожалению, не всех. И рынок сейчас немного штормит, исходя из того, какие профессии сейчас выходят на первый план. Действительно, цифровизация и автоматизация - это те моменты, на которые стоит обратить внимание в любом из направлений. И если раньше, скажем так, коммуникации и налаживания взаимосвязей было достаточно, то теперь очень важно быть более адаптивным к меняющимся условиям. Нужно уметь действительно управлять собственной дисциплиной для того, чтобы приносить результат команде. У некоторых руководителей сейчас есть стереотип, что если сотрудник дома, значит, он не работает. На самом деле не факт, что он работает, находясь на работе. И это тоже на самом деле вызывает большое недоумение, когда эффективность из 8 рабочих часов составляет 5-6 часов максимум", - сказала Ирина Каленчук.

Тренды приходят и уходят, а стиль классно, продуктивно и экспертно работать остается всегда.

Мечтающих о фрилансе часто останавливают нестабильность и непредсказуемость в заработках. Есть те, кто считает, что хорошие деньги при такой форме работы - это миф. Быть ответственным за бухучет, маркетинг, рекламу, самому решать с кем, когда и над чем работать. Если нет самодисциплины, можно прийти к срыву сроков выполнения заданий и, как результат, снижению доходов.

"Работа во фрилансе - это работа 24 на 7, нет какого-то определенного графика. У меня сейчас, например, просто сумасшедший график. Я могу ложиться в 2 часа ночи, вставать в 6 утра, потому что я понимаю, что другого времени для того же монтажа у меня посреди дня не будет. Я бы хотела устраивать себе дни детокса без телефона вообще, потому что сложно, когда ты просыпаешься и сразу берешь в руки телефон, так как рабочие вопросы все в нем. Блог изначально был моим хобби, которое просто потом монетизировалось. То есть это не основной источник дохода. Я бы не советовала блогерам ставить ставки только на блог. Обязательно нужно иметь какую-то параллельную работу", - поделилась своим опытом блогер, фрилансер Христина Машлякевич.

Так ли сладок мир фриланса, как о нем рассказывают и что скрывается за этим словом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26582b11-11d5-4a35-a233-4ff1f3afbc20/conversions/1f695d05-3bc0-44f2-b835-10410295ca83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26582b11-11d5-4a35-a233-4ff1f3afbc20/conversions/1f695d05-3bc0-44f2-b835-10410295ca83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26582b11-11d5-4a35-a233-4ff1f3afbc20/conversions/1f695d05-3bc0-44f2-b835-10410295ca83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26582b11-11d5-4a35-a233-4ff1f3afbc20/conversions/1f695d05-3bc0-44f2-b835-10410295ca83-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мере того, как блогер развивает и монетизирует свой канал, в его роликах появляется реклама товаров и услуг, в том числе и собственных. И это уже однозначно деятельность, требующая регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налога.

"В первую очередь блогеры, наверное, получают доходы в виде донатов. Это безвозмездные пожертвования, которые идут на развитие канала, на поддержку будущих роликов и так далее. Здесь нужно помнить то, что если донаты поступают на безвозмездной основе, то налоговое законодательство предусматривает льготу. Подарки в пределах 11,5 тыс. белорусских рублей за год в совокупности не облагаются налогом. Таким образом, если блогер получил донатов на сумму, не превышающую эту, то ему даже не требуется подавать декларацию. А если донаты пришли на сумму, превышающую 11,5 тыс. рублей в совокупности за год, то ему необходимо приставить декларацию и с суммы, превышающей 11,5 тысяч, заплатить подоходный налога. Ставка оставляет 13 %", - рассказал начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский.

В 2024 году в Беларуси вступил в силу новый закон о рекламе. Он сильно повлиял на рекламный рынок, и теперь все, кто в этой сфере, обязаны регистрироваться в специальном реестре рекламораспространителей. Реестр открывает доступ к большим контрактам, ведь по новым правилам работают крупные компании. Кроме того, это повышает доверие со стороны клиентов и партнеров.

Так ли сладок мир фриланса, как о нем рассказывают и что скрывается за этим словом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10eb2b-7161-49cc-bca1-27146d51eab0/conversions/eeee93c5-623c-470c-9e1c-2d4311350fbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10eb2b-7161-49cc-bca1-27146d51eab0/conversions/eeee93c5-623c-470c-9e1c-2d4311350fbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10eb2b-7161-49cc-bca1-27146d51eab0/conversions/eeee93c5-623c-470c-9e1c-2d4311350fbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10eb2b-7161-49cc-bca1-27146d51eab0/conversions/eeee93c5-623c-470c-9e1c-2d4311350fbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы заработать на жизнь, нужно в первую очередь работать. И запах кофе, похоже, стал прямой ассоциацией труда нового формата. Жизнь фрилансеров похожа на вечную гонку проектов под аккомпанемент кофемашины, где сладость свободы всегда с горчинкой ответственности.

За один будний день в кофейне посетители выпивают более 300 чашек кофе. Бодрячий напиток плюс неспешная работа за ноутбуком может показаться идеальным сочетанием. Однако и для такого удовольствия нужна соответствующая инфраструктура плюс персональный подход к клиенту.

Фриланс в большом городе создал экосистему хрупкого чуда. Вольны сами определять свою жизнь, но при этом от внештатных ситуаций не застрахованы. Можно бесконечно смотреть, как горит дедлайн, текут рекой рабочие задачи, как ударно, что в офисе, что на фрилансе работают белорусы. Важно иногда не забывать выходить из дома и видеть мир не только через экран ноутбука.