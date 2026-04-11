"Тайник на потолке туалета и 21 тысяча долларов: как в Минске "крышевали" капремонт"

Масштабные коррупционные схемы в системе ЖКХ выявлены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. Речь идет о Брестском регионе, Минской области и столице. По материалам КГК, задержанные должностные лица лоббировали интересы коммерсантов при организации капитальных ремонтов в жилых домах и закупках оборудования. От благодарных партнеров фигуранты брали десятки тысяч рублей - и не только деньгами. Работники ЖКХ - от рядовых специалистов до руководителей - выжимали «максимум» из взаимовыгодного сотрудничества. Это дорогостоящие строительные материалы, оплата строительных работ и даже безвозмездный ремонт родственникам. Цена незаконной роскоши - около 300 тысяч рублей - это предварительная сумма общего ущерба.

Нечестный "стиль" ведения бизнеса: владельцы частной компании подкупали работников ЖКХ

Кадры оперативной съемки в Минске летом 2025 года, на которых в одном из районных ЖКХ города за взятку был взят с поличным первый замдиректора коммунального предприятия. Он же - главный инженер. В присутствии оперативников и понятых руководитель достает пакет с деньгами из тайника.

Из оперативной съемки:

- Где вы их взяли?

- В туалете.

- В туалете где именно?

- На потолке.

- Кто туда положил эти денежные средства?

И здесь фигурант назовет фамилию взяткодателя - директора столичной строительной компании, сотрудничество с которой он взял под свой личный патронат. К слову, таких покровителей, как установят работники КГК, у частников было в Минске пятеро: от рядовых специалистов до руководителей районных предприятий ЖКХ.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:

"Данное незаконное "покровительство" осуществлялось на систематической основе на протяжении длительного периода времени: с 2022 по 2025 год, пока не было пресечено действиями оперативных работников управления. Взятки принимались, в том числе, строительными материалами, выполнением работ на объектах недвижимости, принадлежащих этим должностным лицам предприятия ЖКХ, а также их родственникам".

Коррупция в сфере ЖКХ: расчет за приемку и подписание актов выполненных работ

Благодарности принимались за возможность работать на объектах капремонта. Порой коммерсанты давали взятки и за то, чтобы с ними своевременно или в первоочередном порядке рассчитались.

доллары на столе

Из оперативной съемки:

- Сколько здесь денег?

- Не знаю.

- Договоренность была о какой-то сумме?

- Я точно не знаю.

- Вы договаривались, что он положит какую-то сумму, оговаривали?

- В районе 21 тыс. долларов США.

И этот ответ окажется точным. 21 тыс. долларов - сумма внушительная. Но, как выяснят оперативники, не разовая. В 2024 году главный инженер получил от директора коммерческой фирмы 40 тыс. белорусских рублей наличными и еще почти на 30 тысяч рублей строительных материалов. И, как уточнили в КГК, взятка была передана по цепочке не из рук в руки, а куда более изобретательно и с соблюдением мер конспирации: деньги фигурант забрал из тайника в подвесном потолке служебного туалета, после чего перепрятал в рабочую подсобку. И в этот момент не догадывался, что все его манипуляции фиксируются оперативниками Департамента финансовых расследований.

Оперативный работник УДФР КГК по Минской области и Минску:

"Другое должностное лицо, занимающее должность директора районного ЖКХ, желая организовать бизнес для своей супруги, поставил условие директору частного субъекта хозяйствования о необходимости выполнения на безвозмездной основе за лояльные отношения ремонтных работ в салоне красоты, принадлежащем супруге. Весь процесс выполнения ремонтных работ оперативными сотрудниками фиксировался с момента начала и до его завершения. Оплата за выполненную работу должностным лицом не производилась. Также поставил условие коммерсантам эффективно трудоустроить его фитнес-тренера в коммерческую организацию. Фитнес-тренер тренировал как указанное должностное лицо, так и его любовницу, которая работала совместно с ним в системе ЖКХ".

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:

"Естественный итог, что в отношении пяти должностных лиц данных предприятий, входящих в систему ЖКХ, возбуждено 10 уголовных дел. Необходимо отметить, что данная работа по выявлению и пресечению данных правонарушений коррупционной направленности проводится работниками управления на постоянной систематической основе при взаимодействии с руководством города".

Лоббирование интересов: коррупция в системе водопроводного хозяйства

Задержанием закончилось плодотворное сотрудничество с коммерсантами для работника брестской организации водопроводного хозяйства. Наручники на его руках защелкнулись аккурат после их встречи.

Из оперативной съемки:

- Для чего встречались?

- Обсудить проблемы.

- И?

- Ну все, обсудили.

А обсуждения, как станет понятно, получились весьма продуктивными - в кармане у задержанного найдут конверт с 5 тысячами евро. Впоследствии работники ДФР установят еще десяток преступных эпизодов, совершенных фигурантом.

Из оперативной съемки:

- По результатам встречи какие-то предметы, ценности передавались друг другу или в ваш адрес?

- Передавались.

- Какие?

- Денежные.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

"Взятки предназначались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также за своевременную плату за них. Доходило до того, что работники минского общества представляли для согласования директору предприятия список государственных предприятий с указанием конкретной суммы взяток, которые предполагалось давать их должностным лицам. После этого, исходя из данного списка, директор обналичивал денежные средства посредством получения в качестве дивидендов и передавал работникам требуемую сумму для последующей передачи должностным лицам государственных предприятий".

"Гарантированная" победа в тендере

И это сработало. Импортное оборудование и комплектующие закупались у частников по завышенным ценам. Конечная стоимость и сумма взяток обсуждались партнерами как в живом диалоге, так и в электронной переписке.



Оперативный работник Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

"Должностные лица ряда государственных предприятий, ответственные за организацию и проведение закупок, для последующего признания минского общества с ограниченной ответственностью победителем торгов заранее согласовывали с его представителями технические задания под конкретные параметры и свойства необходимого оборудования, а также информировали их о поступающих предложениях от иных участников торгов. Зачастую коммерсанты самостоятельно готовили пакет документов от имени госпредприятий, заявляя такие условия, которые были бы недоступны другим участникам торгов".

Согласно данным КГК, в отдельных случаях коммерсанты от имени госпредприятий сами готовили ответы-обоснования для других участников торгов, почему их предложения отклонялись, даже несмотря на более привлекательные условия. В качестве аргументов, в частности, приводились тонкие нюансы в технических характеристиках оборудования. Якобы у главного конкурента они подходят под нужные требования больше, чем у других.

Ожидаемое разоблачение