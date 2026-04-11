"Тайник на потолке туалета и 21 тысяча долларов: как в Минске "крышевали" капремонт"
Масштабные коррупционные схемы в системе ЖКХ выявлены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. Речь идет о Брестском регионе, Минской области и столице. По материалам КГК, задержанные должностные лица лоббировали интересы коммерсантов при организации капитальных ремонтов в жилых домах и закупках оборудования. От благодарных партнеров фигуранты брали десятки тысяч рублей - и не только деньгами. Работники ЖКХ - от рядовых специалистов до руководителей - выжимали «максимум» из взаимовыгодного сотрудничества. Это дорогостоящие строительные материалы, оплата строительных работ и даже безвозмездный ремонт родственникам. Цена незаконной роскоши - около 300 тысяч рублей - это предварительная сумма общего ущерба.
Нечестный "стиль" ведения бизнеса: владельцы частной компании подкупали работников ЖКХ
Кадры оперативной съемки в Минске летом 2025 года, на которых в одном из районных ЖКХ города за взятку был взят с поличным первый замдиректора коммунального предприятия. Он же - главный инженер. В присутствии оперативников и понятых руководитель достает пакет с деньгами из тайника.
Из оперативной съемки:
- Где вы их взяли?
- В туалете.
- В туалете где именно?
- На потолке.
- Кто туда положил эти денежные средства?
И здесь фигурант назовет фамилию взяткодателя - директора столичной строительной компании, сотрудничество с которой он взял под свой личный патронат. К слову, таких покровителей, как установят работники КГК, у частников было в Минске пятеро: от рядовых специалистов до руководителей районных предприятий ЖКХ.
Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:
"Данное незаконное "покровительство" осуществлялось на систематической основе на протяжении длительного периода времени: с 2022 по 2025 год, пока не было пресечено действиями оперативных работников управления. Взятки принимались, в том числе, строительными материалами, выполнением работ на объектах недвижимости, принадлежащих этим должностным лицам предприятия ЖКХ, а также их родственникам".
Коррупция в сфере ЖКХ: расчет за приемку и подписание актов выполненных работ
Благодарности принимались за возможность работать на объектах капремонта. Порой коммерсанты давали взятки и за то, чтобы с ними своевременно или в первоочередном порядке рассчитались.
Из оперативной съемки:
- Сколько здесь денег?
- Не знаю.
- Договоренность была о какой-то сумме?
- Я точно не знаю.
- Вы договаривались, что он положит какую-то сумму, оговаривали?
- В районе 21 тыс. долларов США.
И этот ответ окажется точным. 21 тыс. долларов - сумма внушительная. Но, как выяснят оперативники, не разовая. В 2024 году главный инженер получил от директора коммерческой фирмы 40 тыс. белорусских рублей наличными и еще почти на 30 тысяч рублей строительных материалов. И, как уточнили в КГК, взятка была передана по цепочке не из рук в руки, а куда более изобретательно и с соблюдением мер конспирации: деньги фигурант забрал из тайника в подвесном потолке служебного туалета, после чего перепрятал в рабочую подсобку. И в этот момент не догадывался, что все его манипуляции фиксируются оперативниками Департамента финансовых расследований.
Оперативный работник УДФР КГК по Минской области и Минску:
"Другое должностное лицо, занимающее должность директора районного ЖКХ, желая организовать бизнес для своей супруги, поставил условие директору частного субъекта хозяйствования о необходимости выполнения на безвозмездной основе за лояльные отношения ремонтных работ в салоне красоты, принадлежащем супруге. Весь процесс выполнения ремонтных работ оперативными сотрудниками фиксировался с момента начала и до его завершения. Оплата за выполненную работу должностным лицом не производилась. Также поставил условие коммерсантам эффективно трудоустроить его фитнес-тренера в коммерческую организацию. Фитнес-тренер тренировал как указанное должностное лицо, так и его любовницу, которая работала совместно с ним в системе ЖКХ".
Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:
"Естественный итог, что в отношении пяти должностных лиц данных предприятий, входящих в систему ЖКХ, возбуждено 10 уголовных дел. Необходимо отметить, что данная работа по выявлению и пресечению данных правонарушений коррупционной направленности проводится работниками управления на постоянной систематической основе при взаимодействии с руководством города".
Лоббирование интересов: коррупция в системе водопроводного хозяйства
Задержанием закончилось плодотворное сотрудничество с коммерсантами для работника брестской организации водопроводного хозяйства. Наручники на его руках защелкнулись аккурат после их встречи.
Из оперативной съемки:
- Для чего встречались?
- Обсудить проблемы.
- И?
- Ну все, обсудили.
А обсуждения, как станет понятно, получились весьма продуктивными - в кармане у задержанного найдут конверт с 5 тысячами евро. Впоследствии работники ДФР установят еще десяток преступных эпизодов, совершенных фигурантом.
Из оперативной съемки:
- По результатам встречи какие-то предметы, ценности передавались друг другу или в ваш адрес?
- Передавались.
- Какие?
- Денежные.
Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
"Взятки предназначались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также за своевременную плату за них. Доходило до того, что работники минского общества представляли для согласования директору предприятия список государственных предприятий с указанием конкретной суммы взяток, которые предполагалось давать их должностным лицам. После этого, исходя из данного списка, директор обналичивал денежные средства посредством получения в качестве дивидендов и передавал работникам требуемую сумму для последующей передачи должностным лицам государственных предприятий".
"Гарантированная" победа в тендере
И это сработало. Импортное оборудование и комплектующие закупались у частников по завышенным ценам. Конечная стоимость и сумма взяток обсуждались партнерами как в живом диалоге, так и в электронной переписке.
Оперативный работник Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
"Должностные лица ряда государственных предприятий, ответственные за организацию и проведение закупок, для последующего признания минского общества с ограниченной ответственностью победителем торгов заранее согласовывали с его представителями технические задания под конкретные параметры и свойства необходимого оборудования, а также информировали их о поступающих предложениях от иных участников торгов. Зачастую коммерсанты самостоятельно готовили пакет документов от имени госпредприятий, заявляя такие условия, которые были бы недоступны другим участникам торгов".
Согласно данным КГК, в отдельных случаях коммерсанты от имени госпредприятий сами готовили ответы-обоснования для других участников торгов, почему их предложения отклонялись, даже несмотря на более привлекательные условия. В качестве аргументов, в частности, приводились тонкие нюансы в технических характеристиках оборудования. Якобы у главного конкурента они подходят под нужные требования больше, чем у других.
Ожидаемое разоблачение
Выгодные условия для участия в тендерах столичным партнерам предоставили работники предприятий водопроводного хозяйства в Бресте, Брестской и Минской областях. Выстроенная схема работала два года. Деньги получали работники 7 предприятий. Общая сумма взяток и незаконных денежных вознаграждений, по данным КГК, превысила 80 тысяч рублей. Сумма еще может измениться - расследование дел продолжается. И как говорил на недавнем совещании Президент: "Виноват - иди и отвечай". У правоохранительных органов в Беларуси достаточно возможностей для выявления подобных коррупционных фактов.