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Точные, оперативные и востребованные. Владимир Кухарев вручил награды представителям СМИ
Те, кто всегда в центре всех событий! В День работников радио, телевидения и связи - награды представителям СМИ. Благодарности вручили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель городского Совета депутатов Артем Цуран.
Как подчеркнули на торжественной церемонии, задача любых масс-медиа быть точными, оперативными, а главное - востребованными самими жителями мегаполиса. Почетные грамоты получили как городские, так и республиканские СМИ. Среди награжденных - корреспонденты "Первого информационного" телеканала Карина Гуревич и Станислав Рябцев, также председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Представители средств массовой информации работают по очень многим направлениям, охватывают широкий спектр той информационной работы, которая действительно нужна людям. Такие встречи дают нам много информации. И, конечно же, это взаимное общение, взаимное сотрудничество. Оно всегда полезно и для журналистов, и для органов власти. И совместными усилиями мы будем выполнять нашу главную задачу – это работа с населением".
Карина Гуревич, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"Самое интересное в работе журналиста – это возможность быть не только в курсе событий, но и находиться в эпицентре этих событий. И благодаря программе "Твой город", которую мы запустили совсем недавно, мы можем узнать сами о Минске куда больше. Это не только крупные мероприятия, это не только открытие больших объектов, но и возможность познакомиться с нашими зрителями, сделать их героями наших сюжетов и узнать о них чуть больше".
Станислав Рябцев, корреспондент телеканала "Первый информационный": "Это моя первая журналистская награда, и я очень благодарен Белтелерадиокомпании и телеканалу "Первый информационный" за то, что он представляет такую площадку, где можно реализовывать свои проекты и все мысли, которые у тебя есть. И мы вот работаем плодотворно и качественно. Мы доносим зрителю только самую актуальную проверенную информацию".
Такие встречи с представителями средств массовой информации в Минске уже стали доброй традицией.