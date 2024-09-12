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Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
Есть ли в белорусско-китайском сотрудничестве так называемые топовые производства. Какие планируются наладить в ближайшее время. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.
Таким является весь кластер станкостроительных предприятий - от ОАО "СтанкоГомель" до "Красного борца". Также важнейшая тема - второй целлюлозно-картонный комбинат. Оценочно на данный момент он дает 700 тыс. т производства целлюлозы. Мы считаем, что чем быстрее мы создадим новое ее производство, тем быстрее сможем задействовать вискозное, которое позволит переформатировать легкую промышленность.
Сегодня это пока остается основной проблемой в развитии текстильной промышленности. С этим постоянно сталкивается ОАО "Камволь", БПХО, так как в Беларуси нет шерсти и хлопка. Из-за этого невозможно моделировать, контролировать и формировать нормальное бюджетирование процессов на предприятиях, что тянет за собой шлейф проблем - сложность, убыточность.
Вискоза вкупе со льном и химическими волокнами создаст свою ткань, которая станет фундаментом уже текстильной и швейной промышленности страны. Появятся новые модели и направления. Вполне возможно, что это будет спорт-кэжуал, поскольку все любят ткань, которая дышит и не мнется. А вискоза, лен и химические волокна как раз такими качествами обладают.
По словам Николая Снопкова, знаковым проектом остается автомобиль. Требование Президента Беларуси Александра Лукашенко - развивать техническую и технологическую мысль в стране, а не просто сборку, поэтому у Республики Беларусь куплена лицензия.
Пожалуй, на постсоветском пространстве мы единственные, кто обладает лицензионным производством автомобиля, и не только, кстати говоря, "Джили". Это подразумевает глубокую локализацию, а также в принципе, что в среднесрочной перспективе этот автомобиль через эволюционную трансформацию, изменение конструкторской документации, обладателями которой опять же являемся мы (а лицензия - это конструкторская документация), мы сможем менять все. А это неразрывно связано с развитием автомобиля, которого так ждет глава государства.
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