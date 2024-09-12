Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства

Есть ли в белорусско-китайском сотрудничестве так называемые топовые производства. Какие планируются наладить в ближайшее время. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Таким является весь кластер станкостроительных предприятий - от ОАО "СтанкоГомель" до "Красного борца". Также важнейшая тема - второй целлюлозно-картонный комбинат. Оценочно на данный момент он дает 700 тыс. т производства целлюлозы. Мы считаем, что чем быстрее мы создадим новое ее производство, тем быстрее сможем задействовать вискозное, которое позволит переформатировать легкую промышленность. Николай Снопков

Сегодня это пока остается основной проблемой в развитии текстильной промышленности. С этим постоянно сталкивается ОАО "Камволь", БПХО, так как в Беларуси нет шерсти и хлопка. Из-за этого невозможно моделировать, контролировать и формировать нормальное бюджетирование процессов на предприятиях, что тянет за собой шлейф проблем - сложность, убыточность.

Вискоза вкупе со льном и химическими волокнами создаст свою ткань, которая станет фундаментом уже текстильной и швейной промышленности страны. Появятся новые модели и направления. Вполне возможно, что это будет спорт-кэжуал, поскольку все любят ткань, которая дышит и не мнется. А вискоза, лен и химические волокна как раз такими качествами обладают.

По словам Николая Снопкова, знаковым проектом остается автомобиль. Требование Президента Беларуси Александра Лукашенко - развивать техническую и технологическую мысль в стране, а не просто сборку, поэтому у Республики Беларусь куплена лицензия.