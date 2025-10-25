"Толокой мы можем все" - республиканский субботник прошел по всей Беларуси

Республиканский субботник прошел по всей Беларуси. Представителей власти, студентов и простых людей объединила цель - придать еще больший лоск красавице-стране.

Любить и ценить свое, родное, научились белорусы. Мы в единстве строим будущее на уроках прошлого. Нам есть чем гордиться и что защищать, а еще своим трудом идти только по мирному пути развития. 25 октября, несмотря на погоду, белорусы вновь сплотились ради общего дела. Республиканский субботник объединил все регионы.

Наводить порядок на земле - это добрая и нужная традиция, особенно в Год благоустройства. Это действительно чувствуют люди. Ведь средства пойдут на реконструкцию памятников, озеленение дворов, строительство знаковых объектов.

Ничто ценное не появляется само по себе. Будь то порядок дома, чистые улицы, или красавица-страна. И даже если сегодня у вас не было возможности вооружиться инвентарем, свой вклад в субботник вы все равно внесли рублем. Половина вырученных средств пойдет на строительство Национального исторического музея.

Сенаторы и молодежь на стройке исторического музея

Это важнейший государственный проект, который станет национальной достопримечательностью. Тучи и накрапывающий дождь сегодня не были помехой, а лишь подчеркнули, что желание каждого причастного сделать страну еще краше - сильнее любой непогоды. Ивы, липы и тополи на знаковой локации высадили представители молодежи и члены Совета Республики во главе с председателем.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Толокой мы можем все. Мы можем вместе сделать все для того, чтобы сохранить нашу такую страну прекрасной, красивой, благоустроенной, чистой, ухоженной. И вы знаете, символично, что мы сегодня высаживаем деревья здесь, в парке, который будет называться парком Народного единства. Поэтому, вы знаете, несмотря на погоду, наши коллеги все сказали, будем работать, будем вместе".

Общий вклад белорусов в бренд чистоты

Бренд чистоты – то, чем гордимся мы сами, чем восхищаются иностранцы. И как раз те, кто первыми их встречает, сотрудники таможни, сегодня благоустроили мемориал на месте боя батареи капитана Леонтюка.

Возле Кургана Славы появился новый парк

Зеленые "инвестиции" - а это 400 деревьев и кустарников - расположились на Кургане Славы. Здесь совместными усилиями заложили новый парк команда губернатора, работники Водоканала и БЕЛАЗа.

Сотрудники Минздрава на площадке строящегося РНПЦ

Представители Минздрава отправились в новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Стройка объекта началась в прошлом году. Сейчас все готово на 60 %. Корпус расширит возможности центра в лечении тяжелых заболеваний у детей.

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Наш детский центр является учреждением, где постоянно внедряется что-то новое. И мы очень надеемся, что с введением этого корпуса, где будут располагаться высокотехнологичные отделения, операционные блоки, новейшая современная лаборатория клеточных технологий, иммунологической терапии, все это будет способствовать лечению наших детей".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Ускорить, сделать лучше. Быстрее вместе, командой, объединившись, ввести в эксплуатацию наши строящиеся объекты. На сегодняшний момент в рамках тех всех программ, которые мы сегодня имеем возможность реализовывать, порядка 80 объектов находятся в капитальном строительстве".

Республиканский субботник в мемориальном комплексе "Тростенец"

В маршруте благоустройства и мемориальный комплекс "Тростенец". Молодежный актив столицы, представители местной власти и центра духовного возрождения убрали листву и подготовили пространство для зеленой аллеи.

Жители Шкловского района трудились на дворовых территориях. Часть средств, собранных в регионе, будет направлена на реконструкцию мемориального комплекса "Память" в Шклове, а также Аллеи героев, где увековечен боевой и трудовой подвиг жителей.

"С удовольствием вышли и работаем. Людей много, настроение хорошее!" - поделилась впечатлениями женщина.

"Чтобы помогать родине, чтобы она была чище, чтобы мы ходили по хорошей, чистой земле", - сказала девушка.

"В стремлении сделать наши города лучше, краше, а людей счастливее", - сказал мужчина.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

"Охвачены мемориальные комплексы у нас, также часть населения участвует в уборке урожая, на сельхозработах. То, что погода не очень, ничего страшного, во всем надо находить положительное".

Благоустройство будущего сквера трудовой славы в Орше

Объектом № 1 субботника в Орше стало благоустройство будущего сквера, где возводится стела "Орша - город трудовой славы". Населенный пункт удостоен этого звания за большой вклад в Великую Победу. Именно здесь после войны удалось в сжатые сроки восстановить работу ж/д узла и промышленных предприятий.

Никита Доморацкий, заведующий поликлиникой № 3 Орши:

"Вышли на общественно важное дело для того, чтобы сделать общими усилиями этот парк, монумент, который здесь будет. И в последующем, когда люди будут сюда приходить, они будут понимать, что тоже принимали участие в этой работе, что есть частичка их души, их работы здесь. И тоже для себя, для города будет такое приятное место".

Патриотический центр - один из важных объектов субботника

Важная локация - центр патриотического воспитания молодежи в Бресте. Объект строит буквально вся страна. Неравнодушные трудились на территории будущего общественно-культурного центра в западном форту Брестской крепости. Его создание - третья очередь большого проекта. И долю заработанных средств на субботнике регион направит именно сюда.

Василий Стасюк, студент Брестского государственного политехнического колледжа:

"Собираемся, чтобы сделать родной город чище. И полезное дело сделаешь, и людям поможешь, и на душе как-то приятнее становится. Я уже не первый раз приезжаю в эту местность, чтобы приложить свою руку к созданию исторического наследия, чтобы отдать дань памяти тем, кто проливал здесь кровь, чтобы сейчас мы имели над головой мирное небо".

Реконструкция мемориала в Первомайске

Мемориал в деревне Первомайск стал основной локацией высадки трудового десанта на юго-востоке страны.

Навели порядок на невысоком кургане братского захоронения и обелиска. А деньги, собранные на субботнике, Гомельщина направит на реконструкцию мемориала в честь военной операции "Багратион".

Ульяна Язикова, жительница Речицы:

"Здесь сжигали людей, горели сараи, горели хаты, это трагически отзывается в моей душе. Думаем, что облагораживать памятные знаки, не только этот, это действительно очень важно".

Благоустройство духовных мест

Не остались равнодушны к чистоте и гродненцы. В агрогородке Жировичи руководство облисполкома вместе с жителями навели порядок, чтобы духовный центр Беларуси стал еще уютнее и краше. Подготовили площадку под будущий парк.

"Всегда маленькое приключение в удовольствие. Фронт работы большой, но мы очень надеемся, что здесь будет стоять что-то очень фундаментальное и нужное людям", - сказала участница субботника.